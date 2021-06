Recap de la nuit NBA : un Roi est tombé des mains de l’un des prétendants à son royaume, c’est plus la NBA c’est Game Of Thrones

Deux matchs seulement cette nuit mais comme dirait Wejdene, les sentiments sont profonds. Qualification des Nuggets d’un immense Nikola Jokic au détriment d’un non moins fabuleux mais trop seul Damian Lillard, qualification d’un exceptionnel Devin Booker au détriment d’un LeBron James au bout du rouleau, bref cette nuit fut intense comme un bon café sur les coups de 3h du matin, et à vrai dire c’est… exactement la NBA qu’on aime, une NBA pleine de belles et moins belles histoires.

Les matchs de la nuit

Blazers – Nuggets : 115-126

Lakers – Suns : 100-113

Ce qu’il faut retenir

Blazers – Nuggets : un match une nouvelle fois d’une qualité offensive folle. Les Blazers ont tout d’abord fait la course en tête malgré un premier quart astronomique de Michael Porter Jr., puis petit à petit Denver a refait son retard grâce au réveil de la bête Jokic et au très bon apport de Monte Morris notamment. Terry Stotts et sa air defense n’ont rien pu faire, Damian Lillard était une fois de plus trop seul, et les Nuggets avancent donc tranquillement vers des demi-finales incroyablement inédites face aux Suns, mon dieu que c’est rafraichissant.

Lakers – Suns : il y avait comme un air de fin du monde cette nuit dans l’Arizona. Un Anthony Davis finalement sur pieds mais… pour quelques minutes seulement, la douleur étant trop forte pour tenter quoique ce soir côté Lakers. Sans AD ça rigole déjà beaucoup moins et ça ne rigolera même plus du tout vingt minutes plus tard car cet espèce de maboule de Devin Booker plantera la bagatelle de 22 points à 8/9 au tir dont 6/6 du parking… au premier quart. Hein ? Ouais, ah bon, d’accord. Les Lakers sont dans les cordes, LeBron tire la tronche et marche tête baissée, Wes Matthews est une immense fraude et Kyle Kuzma est encore plus nul, bref c’est la débandade dans les gorges et si le +30 du deuxième quart (…) verra finalement les champions réagir, un peu, le delta était trop grand entre la deuxième meilleure équipe de la Ligue cette saison et des Lakers fatigués, au bout du rouleau. LeBron est en vacances après une défaite au premier tour pour la première fois de sa carrière, Devin Booker lui a mis 47 points dans ses dents royales, la fin du monde on vous dit.

