LeBron James dévoile le prochain maillot du Tune Squad : on sait avec quoi il humiliera les Monstars dans Space Jam 2

En 1996, Michael Jordan entame à peine son second three-peat avec les Bulls. A côté de ça, il prend aussi le temps de tourner un petit film sympathique avec les Looney Tunes qui marquera les esprits des fans de la balle orange et pas que. Un peu plus de 20 ans plus tard, une autre icône va prendre la relève dans la saga Space Jam et aujourd’hui on a eu le droit à un tout petit teaser de LeBron James et du film prévu pour le 16 juillet 2021 aux Etats-Unis.

Le débat entre les fans de cinéma pour savoir qui de MJ ou du King est le meilleur acteur va enfin pouvoir commencer alors que celui pour le titre de GOAT n’en est encore qu’à ses balbutiements. Quelques heures avant le début des Playoffs contre les Blazers, LeBron s’est permis de lâcher une mini bombe sur la toile en envoyant une séquence vidéo de quelques secondes avec le jersey de Basket Spatial pour les puristes de la version québécoise. Space Jam : A New Legacy hype pas mal de monde autour de la planète basket et c’est bien compréhensible avec la prise de relai de LBJ sur un film démarré avec Michael Jordan. En attendant de voir ce que donne James quand il donne la réplique à Bugs Bunny, voici donc déjà la tunique qu’il défendra dans cette prochaine grosse production hollywoodienne.

Would it be the Family Reunion without a special surprise?! @mavcarter gives our I Promise families the first ever look at @KingJames in his @spacejammovie ‘A New Legacy’ jersey! 👀🔥 pic.twitter.com/XsPYL1dvcU — LeBron James Family Foundation (@LJFamFoundation) August 18, 2020

Un dessin animé mélangé au meilleur sport du monde, ajoutez à cela des maillots modernes et cartoon à la fois et tout est réuni pour faire de ce film un nouveau succès planétaire et une marque des plus rentables. Qui ne se voit pas déjà sur les playgrounds de sa campagne avec le haut du Tune Squad affiché dans la production ? Ça claque un chouïa à vrai dire, avec ces petits cercles et ce champ bleu bien connu de nos pupilles. Dans 30 ans, on verra peut-être le fils de Zach LaVine se présenter au Slam Dunk Contest avec cette pépite. En tout cas ne vous inquiétez pas. Monsieur James a l’habitude de jouer avec des ovnis physiques puisqu’il a quand même JaVale McGee et Anthony Davis comme coéquipiers donc se coltiner des monstres et des bêtes plus mignonnes ne va pas être un problème pour lui.

Beaucoup plus haut en couleurs que le maillot de l’opus précédent, ce jersey nous fait saliver à moins d’un an de la sortie officielle du film de Warner Bros. Des dunks du milieu de terrain, des contres dans l’espace, rien de bien choquant pour LeBron. Bientôt on aura peut-être le droit à d’autres punchlines de Mister V sur cette aventure des Looney Tunes. Et n’oubliez pas, j’ai le bras tellement long que je me crois dans Space Jam.

Source texte : NBA.com