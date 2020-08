Le All-Star Game 2021 ne devrait pas se passer comme prévu : ça tire un peu la gueule dans l’Indiana

Encore une retombée de la pandémie de coronavirus, le calendrier de la NBA pour la saison prochaine remet en cause le All-Star Game 2021, prévu normalement à Indianapolis le 14 février prochain. Décidément, on se dirige vers une saison 2020-21 en freestyle total.

Si vous avez vécu dans une grotte pendant les six derniers mois, petite piqûre de rappel. La NBA s’est arrêtée le 11 mars dernier à cause de la pandémie de coronavirus et n’a repris sa saison que le 30 juillet dernier dans la bulle d’Orlando. Et alors que tout le monde est à fond dans les Playoffs, Adam Silver commence à se creuser la tête pour la saison prochaine. Quand reprendre ? Dans quelles conditions ? Avec ou sans public ? Vous l’aurez compris, mille et une questions se posent. Et l’une d’entre elles concerne le All-Star Game 2021. Le match des étoiles est prévu pour le 14 février prochain du côté d’Indianapolis, mais ça semble bien mal embarqué. En effet, on ne sait tellement pas quand reprendra la saison 2020-21 que, pour l’instant, tout le reste est un peu en stand-by. C’est Rick Fuson, président de la section sports et divertissement de la franchise de l’Indiana, qui a évoqué le sujet dans des propos relayés par l’IndyStar :

« Nous travaillons avec la NBA depuis 2017 pour proposer un événement de classe mondiale à notre ville et à nos fans, comme nous l’avons fait la dernière fois que nous avons accueilli le All-Star Game en 1985. Même s’il y a peu de chances que le All-Star Weekend se déroule à la date prévue, nous avons hâte de continuer à collaborer avec la NBA dans le futur. »

Vous l’aurez compris, au vu de la situation, rien ne peut se passer comme prévu. Si, pour l’instant, l’événement n’est pas officiellement annulé ou reporté, la tenue du All-Star Weekend reste floue puisque la Ligue a déjà prévenu les services hôteliers de la ville qu’ils pouvaient changer leurs plans pour le week-end où doit se tenir l’événement. Pas très bon signe tout ça. Mais si la reprise devait se faire en décembre/janvier prochain voire même plus tard, le ASG 2021 serait donc lui aussi logiquement repoussé. Dans tous les cas, l’important pour Indianapolis et les Pacers, c’est que le All-Star Weekend se tienne à un moment ou à un autre, car l’enjeu marketing et économique est trop important. Selon Chris Gahl, vice-président du marketing et de la communication pour Visit Indy, un événement de ce genre pourrait rapporter aux alentours de 100 millions de dollars à la ville ainsi qu’une couverture médiatique majeure. Si Indiana passe à côté de cette opportunité, y’a moyen que ça tire la gueule chez les pêcheurs.

BREAKING: more on 2021 #NBA All-Star Game in Indy. Statement now from NBA Spokesperson: @WISH_TV pic.twitter.com/xf7apl5Bgv — Anthony Calhoun 📺 (@ACwishtv) August 17, 2020

Si les Playoffs battent leur plein dans la bulle, en coulisse, ça doit s’arracher les cheveux pour la saison 2020-21. Le COVID-19 a tout chamboulé et le calendrier pour la saison à venir reste très flou, remettant même en cause la tenue du prochain All-Star Weekend. Affaire à suivre.

Source texte : IndyStar