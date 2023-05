C’est l’info la plus excentrée de ces Playoffs. Comme s’il n’avait promis à personne de se venger des Lakers, de ramener un titre ou d’inscrire sa Legacy comme l’une des plus marquantes de notre siècle, Pat Beverley – éliminé depuis le play-in tournament – a pris le micro pour son traditionnel The Pat Bev Podcast.

« Tous les joueurs de la NBA n’aiment pas le jeu comme Beverley, mais s’il est la barre, il n’est pas surprenant que peu de joueurs la franchissent ». Cette phrase, tirée d’un papier de Kurt Helin pour NBCSports, est criante de vérité. Pat Beverley est en NBA depuis onze ans. Le comparo a beau faire un peu débat de comptoir : il n’a pas les qualités athlétiques d’un Giannis Antetokounmpo, ni le talent naturel de Ja Morant. Pour en arriver là – à atteindre le niveau requis par la NBA – Pat Beverley a dû bosser et se préparer en Ukraine et en Russie (dans les clubs de Dnipro et Saint-Pétersbourg, on se calme). Il a aussi dû… aimer le jeu. Oui, parce qu’il est beaucoup plus difficile de performer là où on ne prend pas de plaisir. Du moins, c’est l’idée que l’on se faisait du « métier passion », jusqu’à ce que Pat ne la déconstruise complètement.

« La plupart des coéquipiers que je connais et qui n’aiment pas vraiment le basket sont les meilleurs, les plus techniques. C’est la plus grosse dinguerie que j’ai vue. La préparation est différente quand on a autant de talent. On peut juste se présenter au match et lâcher 30 ou 40 points [dit moins poliment mais dit quand même, ndlr]. Ça peut fonctionner contre des équipes qui ne sont pas très bonnes. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans les séries éliminatoires. » – Pat Beverley, pour The Pat Bev Podcast

“What percentage of NBA players don’t love basketball?” – @rone “50% and I’m being nice” – @patbev21 Pat Bev didn’t hold back on this episode of @PatBevPod pic.twitter.com/2H183Jjs2u — Barstool Sports (@barstoolsports) May 3, 2023

Pourquoi jouent-ils alors ? Pour l’argent, les sapes, le lifestyle et les avantages liés au statut de joueur NBA, entre autres. On ne mettrait pas tout notre argent, par exemple, sur l’amour que porte Jordan Clarkson au basket. Y’a le flow et beaucoup d’insouciance, on sent le gars qui apprécie les « à-côté » plus que le jeu lui-même. Et pourtant, il est super doué.