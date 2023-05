En marge des Playoffs, une bien triste nouvelle a frappé le monde de la NBA hier. Lance Blanks, ancien joueur de la Grande Ligue au début des années 1990 et ensuite devenu dirigeant, est décédé en milieu de semaine à l’âge de 56 ans seulement.

Après la victoire des Warriors face aux Lakers hier soir, Steve Kerr a pris un moment pour rendre hommage au regretté Lance Blanks, que l’actuel coach de Golden State a côtoyé quand il était encore joueur aux Spurs en 2002-03 puis le boss des opérations basket chez les Suns en 2010.

The NBA has confirmed the devastating news that Lance Blanks died in Dallas yesterday. A Texas hoops legend, former Spurs scouting director, TV broadcaster, father of two daughters, and devoted longtime caretaker to his football pioneer dad, Lance leaves a staggering legacy. — Mike Finger (@mikefinger) May 4, 2023

Passé par l’université du Texas, Blanks a joué trois saisons en NBA entre 1990 et 1993, sous le maillot des Detroit Pistons et des Minnesota Timberwolves. Il s’est ensuite reconverti dans le scouting à San Antonio au début des années 2000, où il est également passé par la case commentateur. C’est notamment là où il a croisé la route d’un tout jeune Tony Parker.

“J’ai joué le pire basket de ma vie, au pire moment, devant Coach Popovich et tous les autres, Pop et R.C. Buford (général manager, ndlr.). Ils avaient fait venir un gars nommé Lance Blanks, ancien joueur NBA, pour diriger mon workout, et il m’a tout simplement dominé. Il a montré que je n’étais rien d’autre qu’un gamin.” – Tony Parker, sur son 1er workout avec les Spurs en 2001

Après la casquette scout (qu’il a reprise plus récemment chez les Clippers), Lance Blanks a rejoint le front office des Cavaliers pour se créer un avenir en tant que dirigeant. C’est à Cleveland qu’il est devenu manager général assistant, avant de devenir GM des Phoenix Suns entre 2010 et 2013, après le départ de Steve Kerr. Blanks s’était également impliqué dans le programme Basketball Without Borders (ainsi que dans le lancement de la Basketball Africa League), qui vient tout juste de fournir son premier MVP en la personne de Joel Embiid.

R.I.P. Lance Blanks.

