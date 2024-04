Victor Wembanyama et Brandon Miller élus Rookies du mois de mars !

Les mois se suivent et se ressemblent pour Victor Wembanyama et Brandon Miller, qui viennent de rafler le titre de rookie du mois de leurs conférences respectives, pour la troisième fois en autant de mois en 2024.

Cela devient un classique pour Wemby, qui obtient encore un titre de rookie du mois. En pleine bourre avec les Spurs (du moins sur le plan individuel) avec 23,2 points, 11,7 rebonds et 3,8 contres par match, il n’a de cesse de poser des performances ahurissantes en mode code Wi-Fi, comme ce 33-15-7-7 contre les Nets, ou encore ce bon gros 40-20 sur la truffe des Knicks. Décidément, l’air new yorkais fait du bien à Victor Wembanyama, qui s’est même assis à la table de Shaquille O’Neal pour cette performance, mais aussi pour avoir combiné plus de 300 interceptions et contres, les fameux “stocks”. Ça vous classe le bonhomme de 20 ans, au cas où il fallait rappeler son âge, âge auquel il compte déjà bien plus de contres que la majorité des joueurs NBA. Promis, on arrête après celle-là. Vous l’aurez compris, c’est donc assez logiquement qu’il devance son principal concurrent à l’Ouest, Chet Holmgren, qui se consolera avec les Playoffs, qu’il est officiellement assuré de disputer avec le Thunder, et dont Victor Wembanyama est d’ores et déjà éliminé.

A l’Est, c’est également Brandon Miller qui rafle la mise, comme toujours depuis ce début d’année 2024. Même si ses Hornets sont moribonds avec seulement 3 victoires pour 15 revers sur la période, le rookie, qui a enfin rencontré son idole Paul George, en profite pour se faire plaisir. Alors certes, les chiffres ne sont pas aussi impressionnants que ceux de Wemby, le dauphin de ce dernier à la Draft envoie quand même 18,6 points, 5,3 rebonds et 2,6 passes de moyenne pour empocher son 3ème titre de rookie du mois en 2024, et en s’assurant une place sur le podium du ROY, évidemment promis au français. Ce n’était pas gagné d’avance vu comme Brandon Miller était décrié suite à sa sélection en 2ème position, devant Scoot Henderson.

