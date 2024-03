Menés par un extraordinaire Victor Wembanyama, les Spurs regoûte à la victoire face aux Nets. Succès 122-115 de San Antonio après prolongation.

Pour les stats détaillées de la dernière dinguerie de Wemby, c’est ici.

Pour ce nouveau (et dernier) passage du côté d’Austin cette saison, les Spurs ont gâté leur public avec une victoire à l’arrachée face à des Nets en back-to-back et à bout de souffle. Comme souvent pour les éperons, victoire rime avec Victor Wembanyama et le Français a été tout simplement incroyable pour guider les siens vers le succès. 33 points, 15 rebonds, 7 passes décisives mais aussi 7 contres !

The reverse. ↩️

The block. 🚫

Prime Wemby. 👽

Il y a des actions de très grande classe (ci-dessus) mais aussi un rôle capital dans le money time et en prolongation (13 points en cumulé sur ces deux périodes + une défense énorme). Gêné en première mi-temps par la bonne activité défensive de Nic Claxton, Wemby est monté en intensité durant la seconde période, réussissant à aller chercher ses positions près du cercle pour booster son efficacité (14/26 au shoot cette nuit). Défensivement, ça bouge pas, le grand Vic a été d’une dissuasion de tous les instants. Il y a les contres bien sûr, dont un particulièrement décisif en bout de prolongation, il y a aussi la présence qui fait faire demi-tour à bien des attaquants, Dennis Schröder notamment.

Wembanyama a fait les chiffres, Wembanyama a été hyper clutch des deux côtés du terrain. Verrouillage défensif, et les paniers qu’il fallait au bon moment en prenant ses responsabilités. Un match de très grand, un de plus pour un petiot qui n’a que 20 ans mais qui donne déjà l’impression d’avoir le matos en magasin pour faire des matchs fous chaque soir. Gregg Popovich rigolait même en conférence de presse en disant que les vins de sa cave étaient plus vieux que Victor Wembanyama. Ce cru français a en tout cas de (très) beaux jours devant lui.

WEMBY ALLEYOOP TO TAKE THE LEAD pic.twitter.com/8HDoOiYyDt

