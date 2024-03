Sam Hauser a fêté la Saint Patrick à sa façon, en bombardant de 3-points des Wizards qui demandaient grâce. Le serial shooteur de Boston n’est pas passé loin de battre le record all-time de Klay Thompson mais sa cheville en a décidé autrement.

Il n’y a rien de pire lorsqu’on effleure du doigt son objectif que de resasser en se disant “et si”… Et si la cheville de Sam Hauser l’avait laissé finir son match tranquillement, le swingman aurait-il battu le record NBA de Klay Thompson ? Avec un incroyable 7/9 à longue distance en première mi-temps, le blondinet préféré des Celtics s’était mis dans des conditions idéales pour y arriver. Seul le blowout et donc la limite des minutes semblait pouvoir le priver d’une soirée historique.

Sentiment confirmé au retour des vestiaires, avec Hauser qui continue de faire flamber la ficelle sur catch and shoot. Et puis vint ce moment où Hauser s’effondra. Vu les premières images, on ne voit rien de bien flagrant mais sur le bout de l’action, la cheville tourne. Peut-être en marchant sur le pied d’un joueur du banc.

Sam Hauser left the game in the third quarter with an apparent ankle injury…

No word yet on his status pic.twitter.com/UDqJlKghjT

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) March 17, 2024

Applaudi par la Capital One Arena, le joueur ne reviendra pas en jeu et perd donc l’opportunité de battre le record du Splash Brother des Warriors (14 sur un match pour rappel). Hauser écrit quand même l’histoire de la Ligue car selon l’insider Taylor Snow, Hauser est le seul joueur dans l’histoire de la Ligue à avoir atteint les 10 tirs primés en seulement 23 minutes.

10 threes in 22:49 for Sam Hauser

That’s the fewest minutes played in a 10-three game in NBA history.https://t.co/RmMytH6jma

— Taylor Snow (@taylorcsnow) March 17, 2024

S’agissant des livres d’histoire de Boston, ce n’est pas un record car Marcus Smart avait compilé 11 tirs à 3-points en 2020. Sam Hauser prend quand même la seconde place, en égalant Jaylen Brown. Il s’agit là des trois seuls joueurs dans l’histoire des Celtics à avoir inscrit 10 tirs à 3-points dans un match NBA.

all 10 of Sam Hauser’s 3s from tonight ⬇️ pic.twitter.com/whsByJfZOk

— Taylor Snow (@taylorcsnow) March 18, 2024

Source texte : StatMuse