Neuf matchs sont au programme cette nuit en NBA. De quoi passer un excellent vendredi soir avec vos compagnons de soirée préférés, les stars de la Grande Ligue. Parmi elles : Luka Doncic, qui va vouloir mettre la misère aux premiers de la Conférence Est, les Boston Celtics.

Le programme de la nuit :

1h : Sixers – Hornets

1h : Pistons – Cavaliers

1h30 : Raptors – Warriors

1h30 : Celtics – Mavericks

2h : Pelicans – Pacers

2h : Timberwolves – Kings

2h : Grizzlies – Trail Blazers

4h : Bulls – Bucks

4h30 : Clippers – Wizards

Le match à ne pas rater : Celtics – Mavericks

Depuis la NBA Trade Deadline, les Dallas Mavericks sont une des équipes les plus en forme de NBA. Luka Doncic, accompagné de ses nouveaux soldats P.J. Washington et Daniel Gafford, brille et a permis aux Texans de remporter 8 de leurs 10 derniers matchs. En face, les Boston Celtics sont d’une régularité exemplaire. Jayson Tatum et sa bande sont de loin l’équipe avec le meilleur bilan de la Grande Ligue et restent sur neuf victoires consécutives. Cette rencontre sent donc la poudre entre deux des six meilleures attaques de NBA et deux des cinq joueurs les mieux placés pour remporter le trophée de MVP en fin de saison.

Le match aura lieu à 1h30 du matin, un horaire raisonnable pour un vendredi soir alors on se donne rendez-vous devant avec un drapeau de la Slovénie et un trèfle dessiné sur la joue ?

Mais aussi …

Philadelphie doit profiter de ce déplacement à Charlotte pour décrocher une victoire précieuse en l’absence de Joel Embiid.

Cleveland a perdu contre Chicago et doit éviter d’enchaîner avec un autre résultat catastrophique face à Detroit.

Les Warriors et les Raptors sont deux des équipes les plus en forme de la Ligue et ça, fallait le dire sans grincer des dents il y a trois semaines.

Zion Williamson contre Pascal Siakam, ça donne envie. Tyrese Haliburton, un petit peu moins en forme ces derniers temps, va essayer de retrouver de sa superbe en coupant les ailes des Pelicans.

L’autre affiche de la nuit entre Minnesota et Sacramento. Anthony Edwards contre De’Aaron Fox (incertains néanmoins), Rudy Gobert contre Domantas Sabonis et Karl-Anthony Towns contre Keegan Murray, amenez le popcorn et plus vite que ça.

Si vous passez votre vendredi soir devant ce Grizzlies – Blazers, il serait peut-être temps de contacter un spécialiste.

Les Bulls sont la seule équipe de la Conférence Est à commencer un match à 4h du matin. Vous connaissez le dicton : “le pire pour la fin.” Comment ça ce n’est pas ça ?

C’est l’histoire d’une équipe de superstars qui affronte la pire équipe de la Ligue. Comment ça peut bien se terminer…

Les Français de la nuit :

Nicolas Batum face à Charlotte, c’est toujours l’occasion de faire un doigt d’honneur à James Borrego et ce même s’il n’est plus du tout entraîneur là-bas.

L’échauffement d’Evan Fournier pour les Jeux olympiques se poursuit face à Cleveland.

Rudy Gobert joue un des pivots les plus en forme de NBA en la personne de Domantas Sabonis, un sacré challenge.

Rayan Rupert est de retour de blessure. Des minutes dès ce soir face à Memphis ?

Bilal Coulibaly ne devrait pas encore être de retour contre les Clippers.

Et en G League ?