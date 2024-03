Après Evan Fournier qui a appris son transfert aux Pistons dans un hammam, voici un autre épisode insolite spécial trade deadline. Royce O’Neale, envoyé des Nets aux Suns le 8 février dernier, était en train de… jouer à Call of Duty quand son agent l’a appelé pour le prévenir.

Royce O’Neale fait partie de ces joueurs NBA que l’on peut placer dans la catégorie des gamers. Sur Twitch ou hors ligne, l’ailier 3&D aime se défouler sur des jeux comme NBA 2K, Warzone, et donc Call of Duty.

Lors d’une interview sur l’émission Run It Back, O’Neale raconte qu’il a appris son transfert en pleine partie de CoD.

“En fait, je jouais à Call of Duty. Je ne suivais pas toutes les rumeurs me concernant. Mais mes amis m’ont appelé, mon agent m’a appelé. Cela est arrivé en pleine partie. J’ai posé la manette et j’ai dit à mes potes que je devais y aller. C’est arrivé tellement vite, mais je suis excité pour cette nouvelle opportunité.”

.@MichelleDBeadle "How did you find out you were traded?"@BucketsONeale00 "I was actually playing Call Of Duty." 😂

📺: https://t.co/oxMs3CAEGu pic.twitter.com/NhcUxPvjT7

— Run It Back (@RunItBackFDTV) March 1, 2024

On imagine très bien la scène.

Si son quotidien a forcément été chamboulé par ce transfert à la deadline, Royce O’Neale possède l’adresse d’un sniper depuis son arrivée aux Suns : 38,6% de réussite du parking pour 9 points de moyenne, tout ça avec de la bonne défense. Bref, typiquement le genre de profil que recherchaient les Suns pour accompagner Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal.

Royce a particulièrement brillé face aux Lakers dimanche dernier, avec 20 points, 9 rebonds, 4 passes, 1 contre et 2 interceptions à 6/10 à 3-points.

__________

Source texte : Run It Back

Royce O’Neale sinks the DAGGER into the Lakers with his 6th three of the game 🗡️pic.twitter.com/9koHgHPHyl

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 25, 2024