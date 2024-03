Le récap NBA du jour : Victor Wembanyama > Chet Holmgren

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

Les Bucks vont signer l’ailier Jaylin Galloway via un contrat two-way. Ce dernier jouait jusqu’ici à Sydney, en NBL. (Source : The Athletic)

Marcus Morris et les Spurs ont trouvé un accord sur un buyout. On imagine que des contenders seront sur le coup pour récupérer l’agent libre vétéran. (Source : The Athletic)

L’ancien pivot NBA Scot Pollard aurait quitté l’hôpital, deux semaines après une greffe de cœur. La plus belle des victoires pour lui !

Today was a good day https://t.co/ILAGPHXHme

— Scot Pollard (@ScotPollard31) February 29, 2024

Blessé à la cheville après seulement 14 minutes face au Heat, Jamal Murray n’est plus éligible pour les NBA Awards de fin de saison, à cause de la règle des 65 matchs. (Source : Denver Post)

Après avoir passé des examens, Deandre Ayton ne souffre que d’une blessure mineure à la main. Il est considéré day-to-day. (Source : Rose Garden Report)

Kevin Knox rejoint l’équipe de G League des Blazers. (Source : HoopsHype)

Info people du jour : Stephen Curry va devenir papa pour la quatrième fois. (Source : Sweet July)

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

