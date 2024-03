Zion Williamson fait-il partie de ces monstres physiques qui sont désavantagés par les arbitres à cause de leur carrure hyper imposante ? Pour les Pelicans, aucun doute ! La franchise de la Nouvelle-Orléans est allée jusqu’à contacter la NBA pour se plaindre du soi-disant manque de coups de sifflet à l’égard de Zion.

D’après The Athletic, les Pels ont en effet envoyé des vidéos à la Ligue pour montrer que – selon eux – Zion Williamson n’est pas arbitré de manière équitable. Beaucoup de pénétrations, peu de coups de sifflet, et donc un nombre de lancers-francs limité pour un joueur qui a l’habitude de faire de gros dégâts près du cercle.

“Cela fait un moment que ça arrive, c’est fou”, a déclaré son coéquipier Brandon Ingram. “Zion va au cercle environ 15 fois par match, il prend des coups sur le bras et sur le corps. Et les arbitres ne sifflent pas. Cela commence à peser sur lui.”

Zion Williamson est le 11e joueur NBA qui tire le plus de lancers-francs par match avec 6,7 tentatives par soir. Mais aux yeux des Pelicans, il devrait être bien plus haut dans la hiérarchie. Le joueur qui tire le plus de lancers cette année ? Giannis Antetokounmpo, avec quasiment 11 tentatives par match ! Suivent Luka Doncic (9,3), Shai Gilgeous-Alexander (8,9), Trae Young (7,8) ou encore DeMar DeRozan (7,4).

Quand vous pesez 129 kilos pour 1m98 et que vous ressemblez à un rouleau compresseur dès que vous attaquez le cercle, il faut parfois des contacts plus rugueux pour que les arbitres se mettent à siffler des fautes. C’est pas nouveau. Shaquille O’Neal est passé par là, LeBron James aussi, et quelques autres. C’est un peu le revers de la médaille quand on possède un physique de mutant.

“People don’t understand how much I really love this s***"

For years, the spotlight on Zion Williamson has been focused on everything except basketball.

But as the Pels gear up for a potential playoff run, Zion finally has a chance to write his own storyhttps://t.co/OMGEADYR7D

— Will Guillory (@WillGuillory) March 1, 2024

Actuellement en course pour le Top 6 de la Conférence Ouest, les Pelicans ont besoin de chaque victoire et c’est notamment pour cela qu’ils mettent aujourd’hui la pression sur la NBA concernant le traitement réservé à Zion. Le message envoyé à la NBA par les Pels est très clair : “Une faute est une faute, peu importe si le mec fait 90 ou 130 kilos”.

Est-ce que cela va permettre à Williamson d’obtenir plus de coups de sifflet lors de la dernière ligne droite de saison régulière ?

On a du mal à y croire. Le corps arbitral a l’habitude de ce genre de réclamations et en plus, on a comme l’impression sur les derniers matchs NBA que les officiels commencent à se mettre en mode Playoffs, en accordant bien plus de contacts qu’en début de saison. Ce n’est pas qu’une impression d’ailleurs : selon l’expert des analytics Tom Haberstroh, le nombre de fautes sifflées est en baisse de 20% depuis le All-Star Break…

Fouls down 20% https://t.co/SCAiBE1GpD

— Tom Haberstroh (@tomhaberstroh) March 1, 2024

Source texte : The Athletic