Mike Muscala de retour au Thunder

Quelques jours après avoir trouvé un accord sur un buyout avec les Pistons, Mike Muscala a trouvé sa nouvelle équipe. Nouvelle équipe qui est également son ancienne puisque l’intérieur revient au Oklahoma City Thunder.

Pendant quatre saisons, de 2019 à 2023, Mike Muscala a porté les couleurs d’OKC. Il est désormais de retour, un peu plus d’un an après avoir été échangé par le Thunder aux Boston Celtics.

Adrian Wojnarowski (ESPN) vient en effet d’annoncer la prochaine signature de Muscala, transféré des Wizards aux Pistons en janvier dernier puis récemment coupé par Detroit via un buyout.

ESPN Sources: After clearing waivers, center Mike Muscala plans to sign with the Oklahoma City Thunder for the rest of the season. Muscala — who agreed to a buyout with Detroit — spent 2019-2023 with OKC and returns to bring depth for a postseason run. pic.twitter.com/HFvbYwHfuc

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 1, 2024

Contrairement à ces dernières années où OKC était le plus souvent en mode tanking, Mike Muscala rejoint une équipe du Thunder qui vise désormais les sommets : 41 victoires en 59 matchs cette saison, 2e de l’Ouest, autant dire que ça a bien changé dans l’Oklahoma depuis le dernier passage de Mike.

Muscala en est bien conscient, et l’ascension exceptionnelle du Thunder est probablement l’une des raisons pour lesquelles il a souhaité revenir. Le pivot de 32 ans va tenter d’apporter son expérience et son shoot extérieur à un groupe aussi jeune que talentueux. Le Thunder a récemment mis l’accent sur le recrutement de vétérans, Gordon Hayward et Bismack Biyombo étant également arrivés autour de la deadline.

Mike Muscala – 4 points et 3 rebonds par match cette année – ne va rien révolutionner à OKC, mais un ancien de plus dans l’équipe ne fera pas de mal. Surtout un ancien qui connaît déjà la maison.

__________

Source texte : ESPN