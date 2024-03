Allen Iverson aura droit à sa statue sur le “Legends Walk” des Sixers

Véritable légende des Sixers, Allen Iverson sera honoré par son ancienne franchise en avril prochain, à travers une statue sur le “Legends Walk” devant le centre d’entraînement de la franchise.

Impossible de parler des Philadelphia 76ers sans parler d’Allen Iverson. Et bientôt, il sera impossible de marcher sur le “Legends Walk” sans apercevoir la silhouette de The Answer.

Comme l’annonce la franchise de Philly, le légendaire numéro 3 des Sixers aura droit à sa statue devant le centre d’entraînement de l’équipe à Camden (New Jersey). La cérémonie est prévue pour le 12 avril prochain. Iverson va ainsi devenir le dixième joueur des Sixers à être immortalisé après Charles Barkley, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Billy Cunningham, Julius Erving, Hal Greer, Bobby Jones, Moses Malone, et Dolph Schayes.

MVP de la NBA en 2001, 11 fois All-Star, 7 fois All-NBA, 4 fois meilleur marqueur de la saison et 3 fois meilleur intercepteur, Allen Iverson a véritablement marqué son époque. À Philadelphie mais aussi ailleurs. Sur les terrains mais aussi en dehors. Rien de plus normal donc que les Sixers honorent leur ancienne superstar, la dernière à avoir porté Philly jusqu’en Finales NBA il y a 23 ans.

Considéré comme l’un des joueurs les plus influents de l’histoire, visage de la NBA version hip-hop au début des années 2000 et roi du crossover, Allen Iverson garde une très grande cote à Philadelphie, lui qu’on peut parfois apercevoir dans les tribunes du Wells Fargo Center pour regarder les Sixers. Pour rappel, AI possède également son maillot retiré au plafond de la salle de Philly.

“Allen Iverson est l’un des plus grands joueurs de l’histoire des 76ers et l’un des joueurs les plus iconiques de l’histoire de la NBA. Nous sommes heureux de pouvoir l’honorer avec une sculpture ultra-méritée sur le Legends Walk.” – Josh Harris et David Blitzer (propriétaires des Sixers)

