Play-in tournament : les Sixers recevront le Heat mercredi !

Parmi les batailles à suivre lors de la dernière journée de saison régulière ce dimanche, il y avait celle pour les places 5-6-7-8 dans la Conférence Est. Orlando, Indiana, Philadelphie et Miami ont tous gagné, ce qui signifie qu’on aura droit à un Sixers – Heat au Play-in tournament !

Cela ressemble à une affiche de demi-finale de conf’, mais ce sera bien un match pour décrocher sa place en Playoffs.

Terminant respectivement septièmes et huitièmes de la Conférence Est, les Sixers (47 victoires – 35 défaites) et le Heat (46-36) vont s’affronter ce mercredi à Philadelphie dans le cadre du play-in. Le vainqueur se qualifiera en Playoffs et prendra le septième spot de l’Est (synonyme d’affrontement contre les Knicks au premier tour), tandis que le perdant affrontera le vainqueur du match Bulls – Hawks pour obtenir le dernier ticket qualificatif.

Les Sixers, sur huit victoires consécutives et devant leur public, seront favoris face au Heat. Surtout si Joel Embiid confirme son magnifique retour malgré ses bobos au genou. Mais on sait que le Heat adore l’odeur de la postseason, et le trio Erik Spoelstra – Jimmy Butler – Bam Adebayo se fera un plaisir de gâcher la soirée à Philly.

Allez, rendez-vous mercredi soir à 1h du matin pour un choc XXL.

