Victor Wembanyama est un joueur unique, extraordinaire. En 54 matchs en NBA, l’alien a déjà réalisé moult actions de grande classe. Des choses tout simplement jamais vues par le passé. Le mixmaker Golden Hoops a décidé d’en faire une compilation qui dure (déjà) trente minutes.

Victor Wembanyama réalise des performances extraordinaires ces derniers temps. Un triple-double avec des contres, un five-by-five, une annihilation de tout l’Etat de l’Oklahoma… Mais plus que les statistiques, c’est la manière qui impressionne. Cette capacité, grâce à sa combinaison unique de taille, de fluidité et d’aisance, à réaliser des actions mirobolantes. Des séquences jamais vues qui nous font lever de notre canapé en pleine nuit et donnent des milliers de raisons à nos voisins de nous détester. Que ce soit des contres violents, des alley-oops pour lui-même ou des step-backs à 3-points, vous trouverez de tout dans cette compilation d’une demi-heure !

Je pense sincèrement que la mixtape des 5 premiers mois de Victor Wembanyama en NBA froisse 90% des mixtapes de CARRIÈRE ENTIÈRES des joueurs qui ont évolué NBA.

Ce 30 minutes de @GoldenHoopsYT n’a AUCUN sens.

C’est du jamais vu.https://t.co/mkJkHHQgQ6

