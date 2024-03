Deuxième Addition de la saison “seulement”, car les bonnes choses ne s’avalent pas, elles se dégustent. Cette fois-ci ? 2h30 de succulents sujets servis avec classe par votre serveur préféré et sosie officiel du Professeur de Netflix. Un café ? Ok, mais ramenez l’Addition.

Simon nous régale une fois de plus avec un menu de MALADE ! On parle droits TV en NBA, les crossovers Pokémon (!) et DBZ avec les 30 équipes, puis on embraye sur le désormais traditionnel algorithme pour tenter de deviner sera le futur champion NBA. Bonus track de cette édition ? On vous invite à réfléchir à vos… All-NBA Fun Team, on est comme ça, car que serait Simon s’il n’était pas là pour inventer chaque année des concepts qui claquent.

Installez-vous, et préparez cette régalade en replay !