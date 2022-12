Comment finir l’année autrement qu’avec un grand épisode de l’Addition ? Ce jeudi soir, nous étions sur le canapé pour revenir sur les meilleurs moments de 2022, avec Simon et Bibi à la baguette. Entre ça et les hot takes de 2023, c’était la régalade donc voici le replay !

Stephen Curry et son Game 4 à Boston ?

L’Équipe de France qui échappe aux Turcs ?

Le match de Victor Wembanyama à Las Vegas ?

Ou peut-être, LeBron et KD en capitaines, les interceptions de Jose Alvarado, et le Game 7 entre Dallas et Phoenix.

L’année 2022 aura été grande, folle, remplie de moments exceptionnels. C’est justement en connaissance de ces événements que nous avons souhaité faire ce grand récap, alors place au replay de l’Addition afin de lancer 2023 de la plus belle des manières !