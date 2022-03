L’Addition – le replay : un format de Playoffs délirant, NBA Top Shot et le monde des NFT !

Deux joyeux lurons sur un canapé, une tapisserie mythique et des sujets originaux sur la table ? C’est le retour de l’Addition sur TrashTalk !

Ici-même, le lien préféré vers ta chaîne préférée pour suivre ton sport préféré

Ben Simmons de retour à Philadelphie, l’idée saugrenue – ou pas – d’un nouveau système de Playoffs, le retour sur deux ans de COVID, le phénomène Metaverse et NFT en NBA. On est bien loin de l’analyse de la course au MVP ou du classement de la Conférence Est car à chaque comptoir ses spécialités, et dans cette Addition quatrième du nom on a donc décidé de se pencher sur des sujets aussi actuels qu’originaux, aussi concrets qu’idéaux. Simon et Bastien au mic, Léonce à la prod, envoyez la sauce et on en parle ensemble ?

On ne change pas une équipe qui gagne : vous choisissez un fauteuil confortable, vous prenez de quoi grignoter, vous montez le son, vous commentez si vous voulez et, surtout, vous profitez !