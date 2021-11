L’Addition : la nouvelle émission de TrashTalk débarque à votre table !

Lors d’une saison NBA, les nuits sans match sont très rares. Alors quand ça arrive, comme à Thanksgiving le 25 novembre, on est là pour vous proposer du neuf et du lourd. Mesdames et Messieurs, voici L’Addition, la nouvelle émission maison de TrashTalk !

L’Addition, chef ! En quoi ça consiste ? Rien de bien compliqué. Simon et Bastien sur le canapé en direct sur Twitch, pour parler des grosses actualités NBA avec vous tous. Pour cette toute première émission, on a fait le tour de grands sujets qui méritaient leur bout de discussion à table. Après le renvoi de Luke Walton, qui sera le prochain coach renvoyé en NBA ? Rendez-vous ce week-end pour le gros duel entre les pépites Chet Holmgren vs Paolo Banchero en NCAA ? Quelle équipe doit le plus paniquer ? Pas mal de questions, et donc pas mal d’échanges et de débats. En plus, on vous explique aussi en détail les maillots NBA City Edition, les Blue Collar Boys de Brooklyn, et plein d’autres choses ! Carte ou espèces, par ici pour le replay de l’Addition !

Nouvelle émission mais on garde les bonnes habitudes : on se pose dans un bon fauteuil, on prend de quoi grignoter, on commente si on a envie et, surtout, on kiffe sa vie avec les copains de la balle orange.