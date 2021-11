Adam Mokoka débarque à Nanterre pour se relancer : vous le saviez, vous, qu’il fut un jour le MVP du cœur des Bulls ?

Adam Mokoka revient donc au bercail pour se refaire une santé après une expérience compliquée chez l’Oncle Sam. L’arrière qui a alterné entre les Bulls et la G League depuis 2019 met son rêve américain entre parenthèse et vient de signer avec Nanterre. Reculer pour mieux sauter, c’est comme ça qu’on dit non ?

Si le nom d’Adam Mokoka ne vous dit rien, c’est que vous ne connaissez pas le MVP des Bulls… du 6 février 2020. Ce soir-là Chicago reçoit les Pelicans et les Taureaux sont dépassés par la fougue d’un Zion Williamson encore au top physiquement. Résultat : une vingtaine de pions sur le museau à cinq minutes de la fin et un bon gros garbage time qui s’annonce. Le banc de Windy City s’ouvre alors et un Frenchie entre en jeu et ce français c’est Adam Mokoka. L’arrière champion d’Europe U18 aux cotés de Frank Ntilikina pose ses panards sur le parquet et les fans des Bulls qui sont restés dans la salle vont profiter du spectacle. 15 points en cinq minutes, soit le temps de préparation d’un paquet de Panzani « cuisson express », et surtout 6/6 au shoot pour le natif de la capitale. C’en est trop pour le public de l’United Center qui balance alors des « MVP » à tout va pour récompenser le Français. Malheureusement, depuis ce jour de gloire, Adam Mokoka n’a pas réussi à faire son trou dans le grand cirque (deux saisons, 25 bouts de matchs pour 1,9 point en 6,7 minutes de moyenne). Le petit Adam aura aussi goûté à la G League durant son expérience chez les ricains avec 35 matchs et des stats assez propres (10,3 points, 5,6 rebonds et 3 offrandes une trentaine de minutes). Mais cette année la jungle a encore frappé et Mokoka a été snobé par le Ligue 1 et la Ligue 2. Coup dur, et du coup c’est Nanterre qui vole à son secours.

👀 @AdamMokoka_ s’engage avec Nanterre 92 jusque la fin de saison et vient renforcer l’effectif 💪🏾 + d’infos sur https://t.co/xMD1OMhK3A#WeAreJSF pic.twitter.com/vGnhV8eJWw — Nanterre 92 (@Nanterre92) November 25, 2021

Après avoir fait le tour des States, tout ce qu’on veut c’est être à la maison, c’est pas ça le refrain ? En tout cas le natif parisien est de retour chez lui et compte bien se retaper après ces années de batailles et de galères pour choper un spot NBA. L’objectif est très simple : retrouver du temps de jeu et de la confiance avec quelques cartons pour pourquoi pas reprendre l’avion direction l’Oncle Sam, puisqu’après tout l’aéroport n’est qu’à une trentaine de bornes. À Nanterre le joueur de 23 ans remplacera la déception argentine Patricio Garino, clairement venu en touriste, un touriste qui en plus est blessé pour plusieurs semaines. Rappelons tout de même que le natif de Mar del Plata est un arrière aguerri du Vieux Continent notamment avec Vitoria et que lle bonhomme a aussi fait un passage en NBA avec Orlando en 2017 avant de remporter la médaille d’argent lors de la dernière Coupe du Monde en 2019. Bref Nanterre a perdu son arrière argentin, et ni une ni deux le club francilien le remplace avec Adam Mokoka et tout le monde devrait profiter de l’affaire. On espère bien que le petit Adam va se relancer en France avec un exemple à suivre : Elie Okobo.

