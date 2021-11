Le programme NBA du soir : ah on nous dit dans l’oreillette qu’il n’y a pas de match, bon bah ça sera une dinde et au lit

Chaque nuit d’octobre à juin, la NBA est là pour nous accompagner pendant que les gens normaux dorment. Mais il arrive parfois que la Ligue appuie sur le bouton pause. C’est le cas aujourd’hui, 25 novembre 2021, et promis cela n’a rien à voir avec le COVID.

Préparez votre meilleure dinde, aujourd’hui c’est Thanksgiving aux States ! Cela tombe tous les ans lors du quatrième jeudi du mois de novembre, et accessoirement ça veut dire pas de match NBA ce soir. Zéro, rien, même pas un Pelicans – Pistons de début de soirée qui aurait pu suffire à notre bonheur (quoique). Dit comme ça, c’est peut-être un peu brutal car c’est difficile pour nous tous de vivre sans entendre le bruit de la balle orange ou des chaussures qui crissent sur les parquets de la Grande Ligue. Mais dites-vous que c’est l’occasion ou jamais de rattraper quelques heures de sommeil. Comme Kawhi Leonard, il faut parfois enclencher le mode load management pour pouvoir tenir toute la saison. Un day off, ça fait du bien aussi parfois, d’autant plus que le rythme va reprendre de plus belle dès vendredi. On a eu droit à 13 matchs hier, vous aurez droit à 12 matchs demain. Alors pour une fois, profitez-en pour faire autre chose. Dormir est la première option, mais pas la seule si jamais elle ne vous convient pas. On est jeudi, y’a sûrement une soirée pas très loin de chez vous et ça vous permettra – en plus de retrouver un semblant de vie sociale – de rester sur un rythme similaire à celui que vous possédez actuellement. Pas mal l’idée hein ? Sinon, pour ceux qui ne peuvent vraiment pas (mais alors vraiment pas) se passer de basket, y’a quelques matchs NCAA au programme, en plus de trois rencontres NFL à des horaires sympathiques pour les petits amateurs de Foot US. Vous verrez, c’est cool aussi comme sport.

Allez, sur ce, on vous dit Happy Thanksgiving même si ça n’existe pas chez nous, et on se retrouve très vite avec un programme NBA XXL.