Mini-événement à Indiana cette nuit. Buddy Hield, le sniper des Pacers, a établi un nouveau record NBA en inscrivant le 3-points le plus rapide de l’histoire !

3 secondes. Le temps de capter le ballon suite à l’entre-deux, se retourner, et dégainer.

Il est comme ça Buddy Hield. Il ne se pose aucune question, et souvent ça lui sourit. L’arrière des Pacers a donc son nom dans le livre des records NBA désormais, lui qui vient de dépasser la légende des… Pacers Reggie Miller qui avait planté un tir primé après seulement 4 secondes le 5 mars 2000 contre Golden State (s/o ESPN).

Petite précision à garder en tête tout de même, cela ne fait que depuis la saison 1996-97 que la NBA établit des “play-by-play”, c’est-à-dire un récapitulatif de chaque action du match de la première à la dernière seconde. Est-ce qu’un joueur a dégainé encore plus vite que Buddy Hield avant 1996 sans que personne ne le sache ? C’est pas impossible.

Mais aujourd’hui, le titre de sniper le plus rapide de l’histoire, il est pour Buddy et personne d’autre.

