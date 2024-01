Les Pacers veulent du renfort : Buddy Hield et un first pick en contrepartie ?

En quête de renforts pour aller jouer les Playoffs à l’Est, les Pacers sondent le marché pour trouver la perle rare. Il se murmure qu’Indiana serait prêt à lâcher Buddy Hield et un first pick pour régler l’affaire.

La NBA Trade deadline est dans moins d’un mois et les équipes désireuses de jouer les Playoffs vont donc passer la seconde pour arriver armées jusqu’aux dents en avril. Belle surprise de ce début de saison avec 23 victoires pour 16 défaites et une solide 6ème place à l’Est, Indiana peut croire en ses chances. Portés par un Tyrese Haliburton tout simplement monstrueux et calibre MVP, les Pacers pourraient bien goûter à leur première campagne de Playoffs depuis 2020 (sweepé au premier tour par le Heat, futur finaliste).

Pour se donner de meilleures chances, Indiana cherche un renfort de poids pour retirer un peu de pression à Tyrese et aider les Pacers à passer un cap. Cette recrue ne sera pas OG Anunoby, parti aux Knicks. Le nom de Pascal Siakam revient régulièrement du côté d’Indianapolis et son profil collerait à merveille avec le jeu des Pacers. Reste à s’entendre avec Toronto.. Selon les rumeurs, les Raptors voudraient récupérer Bennedict Mathurin ou Jarace Walker dans le deal mais Indiana ne compte pas lâcher ses deux jeunes.

Selon Marc Stein, c’est Buddy Hield qui est le plus à même d’être sacrifié. Incapable de s’entendre sur une prolongation de contrat avec Indiana et régulièrement annoncé sur le départ, le shooteur bahaméen a de bonnes chances d’être échangé d’ici février. Avec l’arrivée de Bruce Brown et les progrès montrés par Aaron Nesmith sur l’aile, le rôle et le temps de jeu de Buddy Hield ont bien diminué par rapport à la saison passée. (12,7 points en 26 minutes sur le parquet, ses plus faibles moyennes au scoring depuis sa saison sophomore)

Son profil de gros shooteur à 3-points devrait quand même intéresser du monde, même si ses limites défensives sont toujours présentes. Payé 18,6 millions de dollars cette saison, Hield arrive en fin de contrat, ce qui constitue donc un risque limité pour un contender ou alors une belle affaire pour une équipe en quête de cap space. Pour rendre le package Hield plus attrayant, les Pacers sont prêts à mettre un first pick en prime. Du fait de son projet de reconstruction, Indiana présente l’avantage d’avoir tous ses tours de draft disponibles sur les prochaines années mais aussi un pick additionnel pour la Draft 2024 qui dépendra des résultats du Thunder, des Clippers, du Jazz et des Rockets (le pick le plus bas du lot).

