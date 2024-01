Véritable darling de la NBA sur cette saison, le Magic voudrait se renforcer en étant très actif à la trade deadline. Les deux assets principaux à échanger seraient Markelle Fultz et Wendell Carter Jr., de quoi intéresser beaucoup d’équipes.

Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Jean de la Fontaine. Une bien belle citation mais apparemment, Anthony Parker – GM du Magic – ne l’entend pas de cette oreille. La patience a ses limites notamment en NBA et il est difficile de laisser trop de temps à une équipe jeune. Orlando chercherait donc à se renforcer grâce à des pièces comme Markelle Fultz ou WCJ.

Magic Exploring Trade Market For Wendell Carter Jr, Markelle Fultz https://t.co/zzMbxK8Kwz

— RealGM (@RealGM) January 14, 2024

Qui veut de la défense et du shoot de la jeunesse ?

C’est Marc Stein qui a révélé cela. La franchise de Disney est en nette progression par rapport à l’année dernière et même si elle est plus en difficulté avec 3 défaites d’affilée, cela est en partie due à des blessures. En étant déjà Playoffable, le Magic ne veut pas perdre de temps et profiter de son noyau de jeunes avec Paolo Banchero en tête d’affiche.

“Aux côtés de Wendell Carter Jr, dont la disponibilité a été communiquée la semaine dernière, il est dit qu’Orlando explore le marché pour Markelle Fultz.”

Blessé en début de saison, Markelle Fultz n’a joué que 8 petits matchs sans être convaincant. L’ancien numéro 1 de draft a pourtant fait une bonne saison 2022-23 et s’était relancé dans cette équipe défensive d’Orlando. L’avènement de Jalen Suggs dans un registre un peu similaire ainsi que les blessures ne l’ont clairement pas aidé. Un trade est donc envisageable sachant que son contrat est de 17 millions de dollars et qu’il est free agent à la fin de la saison. Son shoot ne progresse toujours pas et ce pourrait être un frein à un échange.

WCJ, de son côté, a aussi été touché par les blessures depuis le début de la saison et n’a joué que 13 matchs. Il a quand même plus montré que Fultz en shootant à 40% à 3-points avec de la bonne défense. Wendell Carter Jr a signé un bon contrat qui pourrait attirer beaucoup de franchises. Cette année, il gagne 13 millions de dollars mais a un contrat régressif jusqu’en 2026. Comme on l’a dit, les blessures freinent son développement et on peut penser que c’est en partie pour cela qu’Orlando est ouvert à un échange. D’autant plus que Goga Bitadze a donné satisfaction durant son absence.

Pour le Magic, c’est l’occasion de faire de la place dans son cap space et/ou de récupérer un joueur fort. De nombreuses franchises pourraient téléphoner au management puisque ce sont deux assets encore jeunes qui peuvent apporter dans une rotation.

Le Magic fait ses emplettes et se prépare pour une trade deadline qui promet d’être agitée. Pourquoi pas un trade à 3 qui profiterait au Magic ? A suivre.

Source texte : Bleacher Report