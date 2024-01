Énorme programme ce soir en NBA ! MLK Day oblige, on part sur un menu de onze matchs, de 19h à 7h du matin environ, on vous laisse relire cette phrase avant d’étudier le programme ci-dessous…

Le programme de la nuit :

19h : Sixers – Rockets

20h30 : Mavericks – Pelicans

21h : Knicks – Magic

21h : Wizards – Pistons

21h30 : Hawks – Spurs

0h : Grizzlies – Warriors

1h : Cavs – Bulls

1h30 : Nets – Heat

1h30 : Raptors – Celtics

3h : Jazz – Pacers

4h30 : Lakers – Thunder

Le match à ne pas rater : Lakers – Thunder

On a choisi le dernier, et c’est aussi pour vous motiver à rester jusqu’à la fin. Bon courage pour tenir hein, mais ce Lakers – Thunder sera à n’en pas douter un gros morceau de cette nuit de MLK Day. Le Thunder et son candidat (favori ?) MVP Shai Gilgeous-Alexander face à un mec sur le podium des meilleurs joueurs de l’histoire et qui n’est pas troisième. Chet Holmgren face à Anthony Davis, une équipe qui cartonne tout face à une autre qui cartonne sur le papier, des gamins qui veulent racheter la Conférence Ouest face à un mec qui détient la NBA sur son compté chèque ou pas loin. Choc de générations… choc au tableau d’affichage ?

Mais aussi…

Nicolas Batum, Alperen Sengun et Tyrese Maxey plutôt que Cyril Hanouna ? Thanks God.

Luka Doncic, CJ McCollum, Brandon Ingram et Zion Williamson… incertains pour le match entre les Mavs et les Pels.

Le Evanico entre les Knicks et le Magic.

Wizards – Pistons, et si Detroit… gagnait un deuxième match en deux mois ?

Le Bastianico entre les Hawks et les Spurs.

Draymond Green de retour face aux Grizzlies B.

Les Cavs face aux Bulls, le derby des mecs qui ne voient jamais le soleil. Le Colmar – Mulhouse de la NBA.

Les Nets jetlagués face au Heat.

Les Celtics en déplacement au Canada.

Le Jazz, en pleine bourre, face aux Pacers, en plein labours.

Les Français de la nuit

Nicolas Batum pour ouvrir la soirée, face à Houston

Evan Fournier retrouvera le Magic, mais il faudra les saluer depuis le banc

Bilal Coulibaly affronte Killian Hayes à 21h

Victor Wembanyama qui jouera dans les 19 minutes à Atlanta, génial

Ousmane Dieng en bout de banc face aux Lakers ?

Et en G League