Programme NBA : ce soir c’est MLK Day, alors prévoyez du café parce que 13h de basket non-stop nous attendent

12 matchs au menu du MLK Day ce soir, dont six à des horaires abordables. Il va y avoir de la starlette sur le terrain, de gros affrontements, bref la soirée s’annonce complètement épique.

18h30 : Celtics – Pelicans : on ouvre le bal au TD Garden entre deux équipes décevantes cette saison. Malgré tout, Boston commence à prendre un rythme intéressant avec quatre victoires sur les cinq derniers matchs. Face à eux, des Pels toujours privés de Zion Williamson, en train de tourner Super Size Me 3. Boston est favori, mais les Verts sont tellement capables du pire qu’un Brandon Ingram de gala pourrait les faire plier.

19h : Knicks – Hornets : pensez à baisser le son de votre TV si vous ne voulez pas déranger vos voisins qui prennent l’apéro, parce que le MSG risque d’être bruyant ce soir. Belle affiche que nous avons là entre deux équipes qui bataillent pour le top 8. En revanche, toujours pas de Derrick Rose et de Cam Reddish côté Knicks, ni de Kelly Oubre Jr. pour Charlotte. Pas grave, Miles Bridges, LaMelo Ball, Evan Fournier & Cie s’occuperont du show.

20h : Wizards – Sixers : on termine l’apéro tranquille avec Joel Embiid qui se dirige tout droit vers un nouveau carton. 9 victoires en 10 matchs pour les Sixers, en route pour dégommer du sorcier… À moins que le potentiel retour de Bradley Beal vienne redonner du baume au cœur à Washington, surtout que Matisse Thybulle ne sera pas là pour défendre sur lui. En plus, pour stopper Embiid, les Wizards pourront compter sur… Ah bah non personne ne peut défendre sur lui.

21h : Cavaliers – Nets : on a là l’une des affiches de la soirée avec ces Cavaliers d’un niveau inattendu, et ce face aux Nets du duo James Harden – Kyrie Irving, ce dernier étant bien heureux que le match se joue loin du Barclays Center. En revanche, pas de Kevin Durant, out pour un bon moment. L’occasion rêvée pour Cleveland de revenir à un match de Brooklyn au classement. Ça pue le match serré cette histoire.

21h30 : Grizzlies – Bulls : il est là le main event ! Les Grizzlies sont tout bonnement incroyables, même s’ils n’ont pas été foutus d’enchaîner une douzième victoire de suite face aux Mavs. Honteux ! De leur côté, les Bulls ont besoin de reprendre un peu d’air pour garder la tête de l’Est après trois défaites de suite, dont deux branlées face aux Warriors et aux Nets. Victoire impérative pour Chicago, orphelin de Lonzo Ball, Derrick Jones Jr., Alex Caruso, Zach LaVine ou encore Javonte Green… Grosse perf du duo DeRozan/Vucevic en perspective ?

21h30 : Clippers – Pacers : pas la plus sexy des affiches pour terminer le repas… Cependant ça risque d’être un sacré thriller (ou pas). Deux équipes pas ménagées pas les blessures, mais bon sur un malentendu ça peut marcher. On aura droit notamment à un duel d’Européens sous les cercles entre Domantas Sabonis et Ivica Zubac… Bref, ça devrait faire l’affaire avant d’attaquer la noche.

0h : Hawks – Bucks : remake des dernières finales de conférence, même si l’une des deux équipes est loin du niveau de l’été dernier, spoiler : elle joue en rouge. Du gros muscle côté Bucks, de la grosse tête côté Hawks… Choisissez votre camp. À noter l’absence de Jrue Holiday, réputé pour sa défense, et l’absence de défense tout court pour Atlanta. Vous prenez tarot les Hawks, mais vous méritez.

1h : Magic – Blazers : on ne pensait pas que ça serait possible, mais le mot Magic et Portland vont être associés dans la même phrase. Bonne nouvelle côté Portland, C.J. McCollum est enfin de retour après un mois et demi d’absence. Tout fraîchement papa, il va essayer de faire de la piètre défense d’Orlando son deuxième gamin… Sauf que les Floridiens peuvent venir embêter des Blazers assez apathiques cette saison, surtout que le Magic se battra coûte que coûte.

1h30 : Heat – Raptors : duel entre le grand froid canadien et le soleil de South Beach, avec notamment Fred VanVleet face à un Jimmy Butler enfin de retour (et peut-être Bam Adebayo). Miami a l’occasion de se rapprocher encore un peu plus de la tête de l’Est, tandis que Toronto peut consolider sa place dans le top 8. Les deux équipes sont plutôt chaudes en ce moment, et même si Kyle Lowry ne jouera pas et que Gary Trent Jr. est incertain, la partie va émoustiller les plus puristes d’entre nous.

2h30 : Mavericks – Thunder : affiche plutôt déséquilibrée entre des Mavs qui ont attaqué 2022 sur les chapeaux de roues avec 7 victoires en 8 matchs et qui viennent en plus de récupérer Kristaps Porzingis, tout fraîchement sorti du protocole COVID. Face à eux, un Thunder qui a attaqué 2022 sur les chapeaux de boues avec 6 défaites sur les 7 dernières rencontres. Amoureux des blowouts, vous allez être servis.

2h30 : Spurs – Suns : allez, plus que 10 victoires manquent à Gregg Popovich pour devenir le coach le plus victorieux de tous les temps, et ça ne sera pas tâche aisée face à ces redoutables Suns, leaders de la NBA. Pas sûr cependant de voir Deandre Ayton ce soir, il est peut-être là le créneau à choper pour les Spurs d’un superbe Dejounte Murray.

4h30 : Jazz – Lakers : on termine la soirée de la plus belle des manières puisqu’on a là une opposition qui nous promet d’être explosive. Après 10 heures de basket plein les yeux, voir LeBron James face à ses ennemis Donovan Mitchell et Rudy Gobert risque de nous redonner un regain de forme, à moins qu’un Russell Westbrook dans une forme exécrable nous donne envie de plier bagage et d’aller faire dodo…

12 matchs de dingo ce soir, la soirée va être terriblement belle pour honorer le grand Martin Luther King. Après le petit Allez Café de 17h, on va enchaîner non-stop entre notre écran et Twitter pour kiffer ce marathon tous ensemble.