MLK Day – la présentation complète : par ici pour tout savoir avant la grande soirée NBA de ce lundi

Nous sommes le lundi 17 janvier, à savoir le troisième lundi du mois de janvier. Et le troisième lundi du mois de janvier, il est chaque année férié aux States pour se remémorer l’héritage de Martin Luther King Jr., né le 15 janvier 1929 et véritable visage du mouvement américain des droits civiques. Un héritage particulièrement célébré dans l’univers NBA à travers un programme bien lourd tous les ans.

Et l’année 2022 n’échappe pas à la règle. Cette année, la Grande Ligue nous offre 12 matchs au total à partir de 18h30 heure française, de quoi se faire une pure soirée NBA et ce jusqu’au petit matin. Celtics – Pelicans pour commencer, Lakers – Jazz pour terminer, avec donc dix autres rencontres pour faire le plein de basket à des horaires très abordables au milieu des célébrations en l’honneur de MLK. Bref, le rêve de n’importe quel fan français de balle orange. C’est pas tous les jours qu’on peut voir de la NBA en direct pendant qu’il y a Sam sur TF1 ou Plus Belle La Vie sur France 3. Pendant une soirée, on aura presque l’impression d’être Américain, puis on se rendra compte qu’on vit bien du mauvais côté de l’Atlantique quand on sera devant un Orlando – Portland à 2h30 du matin. Attention, la chute risque d’être brutale d’autant plus que la Grande Ligue nous offre un programme vraiment pas dégueu juste avant. Knicks – Hornets à 19h, Wizards – Sixers à 20, Cavaliers – Nets à 21 ou encore Grizzlies – Bulls à 21h30, franchement on devrait se régaler. Et si jamais vous prévoyez un marathon en mode Christmas Day, vous pourrez ensuite enchaîner sur Hawks versus Bucks – c’était censé être un remake des Finales de Conférence Est 2021 mais les Faucons de l’an dernier sont portés disparus – ainsi que sur un Heat – Raptors plutôt prometteur. Les amateurs du Wild Wild West en auront eux aussi pour leur argent avec Spurs – Suns et donc Lakers – Jazz pour conclure tout ça en beauté (ou pas, on parle des Lakers quand même…).

Le programme complet, avec la preview qui va bien

18h30 : Celtics – Pelicans

Knicks – Hornets

Wizards – Sixers

Cavs – Nets

Grizzlies – Bulls

Clippers – Pacers

Hawks – Bucks

Magic – Blazers

Heat – Raptors

Mavericks – Thunder

Spurs – Suns

Lakers – Jazz

Si vous êtes un geek de la NBA, vous savez à quel point le MLK Day fait partie des grandes dates de la saison régulière. Vous avez sans doute des souvenirs plein la tête concernant les grosses perfs qu’on a pu voir en ce jour sacré au fil des années. Et si vous avez besoin qu’on vous rafraichisse la mémoire, on a ce qu’il faut en stock, en mode Apéro ou à l’écrit. Mais si vous êtes un newbie (no disrespect, il n’est jamais trop tard pour se plonger dans la NBA) et que vous avez encore besoin d’être convaincu, on a tenu à vous expliquer pourquoi le MLK Day est devenu un jour si spécial pour la Grande Ligue, tout en vous donnant dix bonnes raisons de se mettre devant les matchs à partir de ce soir. Enfin, qui dit grand événement sportif dit terrain de jeu préféré pour les parieurs en herbe. Ça tombe bien, on vous propose justement douze cotes intéressantes – une par match – parce qu’on est des Hexperts avec un grand H. Vous nous remercierez demain, après être passé à la banque.

Le MLK Day, c’est l’un des jours préférés des amoureux de la balle orange, c’est une date à part dans le calendrier NBA et c’est l’occasion de commémorer la legacy d’un grand homme. Autant de raisons qui nous poussent à faire le grand chelem de 18h30 à 7h du matin, comme tous les ans quoi. Let’s go !