MLK Day – 12 matchs de 18h30 à 7h du mat’ : voici 10 bonnes raisons de geeker devant la NBA ce soir

Comme tous les troisièmes lundis du mois de janvier, c’est aujourd’hui le Martin Luther King Day, lui qui aurait fêté son 93e anniversaire en cette année 2022. L’occasion pour la NBA de lâcher comme d’hab’ un très gros programme composé de douze matchs, répartis dans la soirée et la nuit de 18h30 à 7h du matin. Voici dix bonnes raisons de ne surtout pas rater ça.

1) Déjà, vous allez pouvoir vous renseigner sur l’histoire des États-Unis d’Amérique. On n’est même pas sponsorisé par l’Éducation nationale pour vous envoyer ce message, mais on vous assure que vous allez apprendre des choses sur la ségrégation raciale aux States entre deux highlights monstrueux de Ja Morant.

2) Puisqu’on parle d’extraterrestre, le meneur des Grizzlies joue ce soir à 21h30 contre les Bulls : Ja Morant, en prime time en France, qui affronte la meilleure équipe de l’Est… On pourrait arrêter ce top des raisons de regarder le MLK Day tout de suite en fait. Si vous n’avez pas envie de voir ça, il faut aller consulter au plus vite.

3) Mais on ne va quand même pas s’arrêter en si bon chemin parce que juste après le match Grizzlies – Bulls, vous pourrez retrouver les Hawks contre les Bucks. Parfait pour continuer votre instruction du soir en regardant ce combat entre David et Goliath version NBA, aka Ice Trae et le Greek Freak. En plus, même si les Faucons sont à chier cette année (pardonnez-nous l’expression mais c’est la bonne), cette rencontre devrait vous évoquer un parfum de revanche, un parfum de Playoffs, un parfum de Finale de Conférence. Bref un parfum de piment qui fait saliver les papilles !

4) Si vous avez une dent contre Ja Morant – parce que vous êtes fan des Warriors par exemple – c’est pas bien grave car vers 21h, y’aura aussi un Cavs – Nets à aller voir. On va savourer très fort la présence de Kyrie Irving, accompagné de James Harden, qui sauront nous mettre en jambe pour la nuit avec leurs meilleurs crossovers, step-backs ou ficelles. On suivra aussi ce que fait Evan Mobley, qui aura bien de la place dans la raquette.

5) D’ailleurs, si vous aimez vraiment beaucoup regarder ce qu’il se passe dans les raquettes, Joel Embiid est en déplacement dans la capitale à 20h, donc vous devriez vous régaler. On adore Daniel Gafford mais on a un peu peur que ça ne suffise pas à freiner notre Camerounais préféré dans ses dingueries habituelles – lui qui tourne à 32 points de moyenne sur ses dix derniers matchs.

6) Ce soir y’a six matchs avant minuit et six de plus après minuit. Que vous soyez de type nocturne, diurne, ou même de type drogué au basket, ça faisait quand même depuis le Christmas Day qu’on n’avait pas bouffé des cochonneries non stop de 18h à 7h du mat. Alors vous êtes forcément en pleine forme pour le marathon à venir.

7) D’autant plus que dès 19h, y’aura Eric Collins au commentaire pour bien se mettre dans l’ambiance. Comme d’hab’ quand les Hornets sont de sortie vous allez nous dire, sauf que c’est à 19h cette fois donc vous allez pouvoir montrer à toute ta famille à quel point le mec est fou. En plus, ce soir, LaMelo et ses potes se déplacent au Madison Square Garden donc tout est réuni pour voir des dingueries.

8) Pour finir votre instruction du soir, vous pourrez faire un peu de paléontologie pendant la nuit. Longtemps après que le crépuscule soit tombé, quand la nuit sera d’un noir profond qui fait peur aux enfants, des vestiges du passé fouleront les parquets NBA. Chris Paul dès 2h30, suivi de LeBron James et Carmelo Anthony à 4h30, voici les fossiles que vous pourrez étudier en regardant le MLK Day. Il faut absolument profiter d’un tel spectacle parce qu’un truc comme ça, c’est un peu comme l’eau, dans 20/30 ans y’en aura plus.

9) Avec toutes les billes qu’on vient de vous donner, vous pourrez surtout expliquer à votre femme, mari, mère, père, enfant, chien, ou n’importe quel être vivant qui logerait chez vous, à quel point c’est avant tout pour vous cultiver que vous devez impérativement regarder le MLK Day. Une excellente raison de passer toute la soirée peinard sur le canap’ et devant la télé sans que personne ne vienne vous emmerder. C’est vrai quoi, c’est pour la bonne cause que vous êtes là en fait.

10) Puis de toute façon vous auriez fait quoi sinon ? On vous liste le programme TV de ce soir : « Sam » sur la une suivi de « La bataille de l’Élysée », « Manipulations » sur la deux et « Secret d’Histoire » sur la trois… Si vous n’étiez pas déjà convaincu avec tout ce qu’on a dit avant, là vous avez sûrement compris que regarder la NBA ce soir est certainement la meilleure chose à faire.

Vous pouvez déjà appeler votre boss pour dire qu’une panne de réveil est d’ores et déjà prévue demain. Et pour les plus jeunes d’entre vous, sachez que TrashTalk signe les mots d’absence les lendemains de MLK Day !