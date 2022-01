Un pari par match : soirée exceptionnelle en NBA, douze rencontres, douze cotes, nez fins demandés

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. Ce lundi 17 janvier, le troisième lundi de l’année, est un jour spécial pour la NBA qui va fêter dignement le Martin Luther King Day. C’est un très magnifique programme qui nous attend avec douze matchs dont la moitié à des horaires très européens pour notre plus grand plaisir. Voilà qui offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Celtics – Pelicans (18h30)

Jayson Tatum marque 25 points ET les Celtics gagnent (2,30) : s’il arrive à Jayson Tatum d’être irrégulier au shoot cette saison, on parle quand même d’un mec qui tourne à 25,5 points de moyenne. Face aux Pelicans, qui possèdent la 24e défense NBA cette saison, y’a pas de raison qu’il n’atteigne pas ce total. Et avec un bon Tatum, les Celtics devraient faire le boulot devant leur public, eux qui ont remporté quatre de leurs cinq derniers matchs.

Knicks – Hornets (19h00)

Les Hornets gagnent (2,15) : Hornets et Knicks sont dans de bonnes dynamiques, 7 victoires sur les 10 derniers matchs. Les Knicks sont même sur trois succès d’affilée et jouent donc à domicile tout à l’heure. Pour autant, les Hornets ont quelques très beaux arguments à faire valoir. Un effectif où seule l’absence de Kelly Oubre Jr est à déplorer alors que New York devra faire sans Nerlens Noel, Kemba Walker, Derrick Rose et probablement Cam Reddish le nouvel arrivant. Les Hornets viennent de perdre contre le Magic, une défaite qui les aura énervé pour sûr. C’est avec l’esprit revanchard que LaMelo, Rozier, Bridges, Hayward et compagnie vont débarquer sur le parquet du Garden. Match possiblement serré en perspective mais les Hornets ont suffisamment montré de bonnes choses récemment pour que cette cote à 2,15 soit intéressante.

Wizards – Sixers (20h00)

Joel Embiid marque 30 points minimum (1,90) : Joel Embiid est peut-être le joueur qui joue le meilleur basket dans toute la NBA actuellement. Sur les 13 derniers matchs, Jojo a atteint la barre des 30 points à… 11 reprises. Autant dire qu’il y a de quoi être confiant, et ce n’est pas la présence de Daniel Gafford en face qui va changer quoi que ce soit.

Cavaliers – Nets (21h00)

Kyrie Irving minimum 5 passes décisives (2,15) : le meneur des Nets n’est revenu que depuis peu et uniquement pour les matchs à l’extérieur ce qui sera le cas tout à l’heure chez les Cavs. En l’absence de Kevin Durant et aux côtés de James Harden, Kyrie sera attendu au scoring et à la création pour les autres. La défense de Cleveland aura sûrement à coeur d’empêcher Uncle Drew de trop trouver les espaces, ce qui veut dire que des gars en auront. Même s’il n’est pas un distributeur-né, Kyrie va avoir les opportunités de servir ses coéquipiers, à eux de mettre dedans mais les occasions seront là.

Grizzlies – Bulls (21h30)

Nikola Vucevic marque minimum 20 points (1,90) : pas de Zach LaVine, pas de Lonzo Ball. Il va bien falloir que quelqu’un aide DeMar DeRozan au scoring si les Bulls veulent stopper leur série de défaites en cours en battant les Grizzlies dont la défense fait de plus en plus peur. DeRozan va être très surveillé, c’est une évidence. Vucevic aussi mais Adams et Jackson Jr ne pourront pas empêcher le pivot des Bulls de prendre ses tirs soit en sortie de pick and pop soit en étant servi pas trop loin du cercle. Allez Niko, on se concentre, on passe la barre de 20 points, l’équipe en a besoin.

Clippers – Pacers (21h30)

Les Pacers gagnent (2,15) : difficile d’avoir confiance dans cette équipe d’Indiana version 2021-22 mais avec Domantas Sabonis et Caris LeVert sur le parquet (pas de Myles Turner par contre, Malcolm Brogdon incertain), une équipe des Clippers bien diminuée en face (toujours pas de Kawhi Leonard et Paul George) et surtout une belle cote à 2,15, on se dit qu’il y a peut-être moyen de faire un bon coup.

Hawks – Bucks (00h00)

Giannis Antetokounmpo ET Trae Young marquent minimum 25 points chacun (1,85) : dans le remake des Finales de Conférence Est 2021 entre Atlanta et Milwaukee, tous les yeux seront rivés sur le duel Trae Young – Giannis Antetokounmpo. 25 points chacun, c’est largement jouable quand on connaît les performances offensives que ces deux joueurs sortent habituellement (27,6 points de moyenne pour Ice Trae, 28,5 pour le Freak). En plus, les Hawks doivent sortir la tête de l’eau et les Bucks ont besoin de se relancer. Bref, on attend les leaders au taquet. Dernier élément à prendre en compte, pas de Jrue Holiday côté Bucks et pas de Clint Capela côté Hawks, ce qui devrait « faciliter » la tâche aux deux stars.

Magic – Blazers (01h00)

Les Blazers gagnent (1,75) : pas la cote la plus excitante des douze proposées ici mais tout de même, du 1,75 sur une victoire des Blazers contre ce Magic qui squatte le fond de l’Est depuis des semaines, cela semble être une belle assurance. McCollum de retour, Anfernee Simons joue. Rien qu’à eux deux, les arrières des Blazers peuvent faire beaucoup de dégâts dans la défense du Magic. Blazers favoris, à eux de faire le boulot.

Heat – Raptors (01h30)

Moins de 209 points au total cumulé entre les deux équipes (2,00) : Heat – Raptors, une affiche qui sent bon la Conférence Est et où les défenses pourraient se montrer à leur avantage. De part et d’autre, y’a de bons clients en défense (Bam Adebayo devrait d’ailleurs être de retour côté Heat), Toronto n’encaisse que 101,4 points de moyenne sur ses cinq derniers matchs et Miami possède la quatrième meilleure défense NBA au nombre de points encaissés en moyenne cette saison (104,3). Toronto est onzième dans cette catégorie statistique avec 106,1.

Mavericks – Thunder (02h30)

Les Mavs gagnent de 12 points minimum (2,15) : avec leur défense et le retour de Luka Doncic, les Mavericks tournent très bien en ce moment. Huit victoires en neuf matchs, dont sept avec au moins 12 points d’écart. Clairement, les hommes de Jason Kidd déroulent et le faible Thunder devrait également prendre tarif.

Spurs – Suns (02h30)

Les Spurs seront la première équipe à atteindre 40 points (1,95) : pourquoi les Spurs arriveraient à 40 points avant les Suns ? Déjà, pourquoi pas ? Sinon, peut-être parce qu’on mise ici sur le fait que ces Suns en back-to-back pourraient mettre un peu de temps à rentrer dans ce match. Les jeunes Spurs eux, seront au taquet pour tout donner face au meilleur bilan de la ligue. Il y a un scénario où les SPurs sont en tête en début de deuxième quart et atteignent les 40 point en premiers. Ce scénario est à 1,95.

Lakers – Jazz (04h30)

Le Jazz gagne de minimum 5 points d’écart (2,00) : le Jazz est favori, le Jazz a récupéré Rudy, le Jazz veut repartir dans une dynamique positive. Les Lakers ont du mal. Euphémisme. LeBron sera là mais qui peut assurer pour l’aider ? Voir le Jazz gagner de 5 points ou plus serait tout sauf une surprise donc on aime cette cote à 2,00 !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s'écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

