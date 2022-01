NBA Top 10 All-Time (2021-22) : moments du MLK Day ! Apéro TrashTalk

Le lundi chez TrashTalk, c’est bien évidemment Apéro et c’est surtout Top 10 All-Time. Au menu du jour ? On se penche sur la liste des dix meilleurs moments de l’histoire du Martin Luther King Day. Parfait pour les férus de NBA qui n’auraient pas trop eu le temps de suivre les dernières éditions et leurs coups d’éclat.

Le Martin Luther King Day, qu’est-ce que c’est ? Un jour férié aux States, d’abord, mais aussi la date d’anniversaire de Martin Luther King, bonhomme qui a quelque peu œuvré pour le mouvement américain des droits civiques. Chaque année, la NBA commémore ce grand monsieur avec une soirée de quarante-douze matchs dont certains… à heure européenne. Bingo, c’est donc le moment de revenir sur les 10 meilleurs moments de l’histoire du MLK Day, en attendant peut-être de retourner la vidéo au réveil lorsque Fred VanVleet aura claqué 73 points sur le Heat. Nous, de notre côté, on file gratter de chouettes papiers dans le calme, avant la tempête annoncée en soirée. Vous, de votre côté, vous cliquez sur la vidéo en couverture, et c’est parti pour une petite leçon d’histoire à la sauce TrashTalk.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.