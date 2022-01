LeBron James le promet, « les Lakers seront meilleurs » : préparez-vous, LeBron est sur le point de se transformer en LeGM

Décevants pendant toute la première partie de saison, les Lakers ont peut-être touché le fond ce week-end, en tout cas on l’espère pour eux. Troisième défaite de suite à Denver, et surtout une taule monumentale 133-96 qui n’a pas plu du tout au pays de Magic Johnson. Même LeBron James s’est excusé sur Twitter, avant de promettre des jours meilleurs…

« On mérite mieux qu’une équipe qui ne joue pas dur et sans le moindre sentiment d’urgence. » Voilà ce qu’on a pu retrouver sur le compte Twitter de Magic Johnson après l’humiliation subie face aux Nuggets samedi dans le Colorado. Un Magic qui a l’habitude d’envoyer une banalité après l’autre sur l’oiseau bleu mais cette fois-ci, difficile de ne pas cliquer sur le petit cœur se trouvant sous son message tant la bande à Frank Vogel est à côté de la plaque en ce moment. Difficile d’apporter un autre constat tant les Purple & Gold sont à des années-lumière des objectifs fixés en début de saison, quand ça parlait titre NBA après avoir accumulé les grands noms sur le papier. Et si Russell Westbrook – cible préférée des critiques – a gentiment répondu à Magic en disant « il n’est pas avec nous chaque jour donc il ne sait pas ce qu’il se passe dans le groupe », les Lakers eux-mêmes sont conscients qu’ils doivent véritablement se bouger les fesses à un moment donné. En même temps, c’est une évidence, la preuve LeBron James est carrément allé sur son Twitter pour demander pardon auprès de la #LakerNation : « Je m’excuse, et je promets qu’on sera meilleurs ! » Un message court mais fort de la part du King. Et un message qui nous donne surtout l’impression que LeBron va prochainement enfiler son costume de LeGM pour faire le ménage dans cette équipe des Lakers à la ramasse.

Mdr y’en a ils vont passer une semaine là https://t.co/nzLir5AqbA pic.twitter.com/H3ezy1LiGa — TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 17, 2022

On rappelle juste le bilan à l’heure de ces lignes : 43 matchs joués, 21 victoires pour 22 défaites, et une pauvre huitième place à l’Ouest. On ne va pas revenir sur tous les problèmes qui ont caractérisé la première partie de saison des Angelinos, on y passerait la journée, mais on voit mal cette version-là des Lakers faire quelque chose de vraiment sérieux en Playoffs, même si le futur retour d’Anthony Davis – actuellement à l’infirmerie – peut évidemment changer un peu la donne. Du coup, la question qu’on se pose tous, c’est de savoir ce que va faire le manager général LeBron James à la prochaine trade deadline pour améliorer le roster ? Un package Talen Horton-Tucker – Kendrick Nunn pour obtenir une contrepartie intéressante ? Un trade de Russell Westbrook, globalement en galère depuis son arrivée dans sa ville natale ? Si cette deuxième option semble peu probable, notamment parce que Brodie n’intéresse pas grand monde aujourd’hui en NBA, on serait surpris de ne pas voir ce roster bouger d’ici au 10 février prochain. Stanley Johnson – en CDD avec les Lakers – vient d’ailleurs d’être prolongé avec un troisième contrat de dix jours grâce à sa contribution intéressante depuis son arrivée à L.A., et quelque chose nous dit que ce n’est que le début des transactions, même si les Lakers n’ont finalement qu’une marge de manœuvre limitée aujourd’hui sur le marché des transferts. Mais on connaît LeBron hein, il va prendre ses deux téléphones, il va appeler quelques contacts, il va dire au « GM » Rob Pelinka quels joueurs servent à quelque chose et qui sert à rien dans le roster actuel, et derrière ça va bouger.

Joueur, entraîneur, manager général… LeBron a tous ces costumes dans son armoire et le moment est venu d’enfiler le dernier. Les Lakers ont moins de quatre semaines pour changer ce qu’ils peuvent changer dans l’effectif afin de rebondir au plus vite en vue des Playoffs. LeGM mode activated.