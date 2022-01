Jerami Grant aux Lakers ? Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn et du pick de Draft visés, les rumeurs vont bon train pour démarrer l’année

Si les nuages sont un temps soit peu disparus côté Lakers avec trois victoires sur les quatre derniers matchs, ce n’est pas une raison pour faire péter le champagne. Globalement décevants sur ce début de saison, les potes de LeBron pourraient vivre un mois de janvier particulièrement tendu avec des rumeurs de transferts qui vont aller bon train. Celle qui chauffe le plus en ce moment ? Jerami Grant, en échange de Talen Horton-Tucker et Kendrick Nunn, le tout accompagné de tours de Draft. On décortique tout ça.

Frottez-vous les mains, et préparez vos meilleures offres de transferts car la période des trades va arriver à fond les ballons !

Maintenant que les fêtes sont passées, et jusqu’au 10 février prochain, nombreuses seront les équipes qui vont faire leurs petites emplettes sur le marché de la deadline. Bien évidemment, chacun son intérêt et ses objectifs. Les prétendants au titre, se préparant pour les batailles des Playoffs au printemps, vont tenter de se renforcer afin de créer la différence en juin. Les prétendants à la Draft, se préparant pour la loterie du mois de mai, vont mettre à disposition leurs meilleurs joueurs afin de récupérer du pick à la ronde. C’est en ce sens que des rumeurs vont commencer à circuler, notamment lorsqu’on parle de joueurs aux contrats expirants, ou lorsqu’on pointe du doigt des équipes en manque de peps. D’où, évidemment, les Lakers. Boostés comme jamais cet été et médiatisés à un niveau hors-normes, les coéquipiers de Russell Westbrook sont arrivés avec une hype monstre mais… les résultats ne sont pas vraiment là. Un bilan de 50% de victoires à Los Angeles au Nouvel An ? Pas sûr que Jeannie Buss et sa clique avaient prévu ça en réalisant les nombreux changements de cet été. Du coup, on se pose des questions dans le management des Lakers. Est-ce qu’il s’agit d’un enchaînement de mauvaises nouvelles, entre cas Covid, blessures d’Anthony Davis, blessure de LeBron et absence de certains cadres (Trevor Ariza, Kendrick Nunn), ou est-ce qu’il s’agit d’une équipe vraiment limitée et qui a besoin de se renforcer avant le buzzer du 10 février ? Une réalité semble se maintenir dans les bureaux de la franchise : pour le moment, il n’y a pas vraiment eu la possibilité de voir ce groupe évoluer ensemble sur un échantillon important, donc difficile de tout faire péter sans savoir de quoi on parle. La carte patience est donc à la mode, mais le temps presse et les Lakers ne pourront pas rester les bras croisés indéfiniment. C’est en ce sens que la rumeur de transfert autour de Jerami Grant est apparue sur quelques radars dans les coulisses de la Ligue.

Jerami Grant justement, parlons-en. Pas tout à fait les mêmes perspectives à Detroit, le seul titre visé par les Pistons cette saison c’est celui d’équipe qui a supporté Dwane Casey le plus longtemps sans se tailler les veines, et ça c’est déjà pas mal. Plus sérieusement, dans le Michigan les plans sont là aussi assez clairs. Après avoir récupéré Jerami de Denver il y a un an et demi, bien des choses se sont passées et Cade Cunningham est arrivé tel un boulet de canon dans la franchise. L’avenir, c’est lui, et personne d’autre. Ce n’est pas autour de Grant que les Pistons vont envisager leurs plans futurs, mais bien autour du numéro 1 de la Draft 2021. Par conséquent, il faut redistribuer les cartes et voir qui est transférable dans l’effectif. On a parlé récemment de Kelly Olynyk, qui devrait lui aussi bouger d’ici le 10 février, mais Jerami Grant est le bijou le plus scintillant actuellement à vendre à Detroit. Avec ses 15 à 20 tickets de shoots par match lorsqu’il est sur le terrain (blessé au pouce en ce moment), Jerami Grant prend… de la place. Et ce n’est pas une mauvaise place, avec sa production individuelle (20 points et 5 rebonds de moyenne), l’ailier-fort a réussi à confirmer un beau contrat et se faire respecter chez les forwards actuels en NBA. Mais ces tirs ne sont plus pour lui, c’est dans les mains de Cunningham que les choses vont avancer. Et quand on est une franchise en reconstruction ? Il faut savoir flairer les bons plans. Donc, lorsqu’on a un joueur athlétique de 27 ans qui met 20 points de moyenne et dont le contrat est déplaçable (20 millions cette saison, 21 la prochaine), on passe des coups de téléphone. Plusieurs franchises ont déjà contacté les Pistons à propos de Jerami Grant, des murmures ont circulé autour des Bulls, des Nuggets, mais comme les Grizzlies ou le Jazz ça ne parle que de rumeurs à l’heure actuelle, donc rien de très concret. La piste la plus concrète ? Ce sont les Lakers.

Plus les jours passent, et plus les rapports se croisent sur la piste Jerami Grant dans la franchise purple and gold. La base d’un transfert inclurait, pour le moment, Talen Horton-Tucker, Kendrick Nunn et un futur 1er tour de Draft. Prenons les éléments un par un pour comprendre de quelle base il s’agit. Un pick de Draft est évidemment une condition sine qua none côté Pistons, de par leur reconstruction actuelle. La seule question autour du pick est de savoir en quelle année s’agit-il (2026, 2028) car le transfert d’Anthony Davis de New Orleans a hypothéqué beaucoup de futurs picks côté Lakers. Ensuite, Kendrick Nunn est devenu transférable depuis le 15 décembre dernier. Agent-libre signé cet été, l’arrière n’a pour le moment pas pu contribuer chez les Lakers et toute la question est de savoir si son absence serait préjudiciable (non). Enfin, le cas Talen Horton-Tucker fait cogiter pas mal de monde. Talentueux, l’arrière a été prolongé cet été sur un deal correct (32 millions sur 3 ans) mais sa saison n’est pour le moment pas à la hauteur des espérances. Et de tous les joueurs de la franchise californienne, aucun autre n’a cette étiquette de jeune fiable avec vraiment du talent, même avec tout l’amour qu’on a pour Austin Reaves. Transférable à partir du 15 janvier pour des raisons purement contractuelles, THT pourrait représenter une piste intéressante côté Detroit, avec un tour de Draft en plus. Les Pistons ne sont pas dans le rush, eux qui pourraient encore compter sur une année de Jerami Grant dans leur effectif, mais difficile de savoir si la cote de l’ailier sera meilleure et surtout si Detroit a envie de passer une nouvelle année à s’embouteiller en attaque avec Grant et Cunningham à bord. Plus tôt le départ est acté, mieux c’est pour le développement de Cade. Et plus tôt les Lakers peuvent récupérer Grant, mieux ce sera pour son intégration dans le groupe.

Nombreuses seront les franchises qui vont appeler les Pistons dans les prochaines semaines à propos de Jerami Grant, et nul doute que le mangement de Detroit va faire monter les enchères jusqu’au 10 février. Est-ce qu’on retrouvera JG aux Lakers dans un mois ? C’est fort possible, et c’est en tout cas le package le plus fiable sur lequel on peut compter actuellement. Affaire à suivre.

