DeMar DeRozan a réussi le meilleur match de sa saison. L’ailier a été extraordinaire pour permettre aux Chicago Bulls de l’emporter 132 à 129 face aux Indiana Pacers dans une rencontre au finish dingue. Le play-in s’approche à grand pas pour les Taureaux !

On avait pas vu cette version de DeMar DeRozan depuis sa superbe saison 2021-22. Cette version ou chaque tir à mi-distance finit en ficelle et ou chaque drive est conclu avec finesse ou férocité. Les Indiana Pacers ont tout tenté pour l’arrêté et ont même failli l’emporter, mais tout semblait déjà écrit. Cette victoire ne pouvait échapper au leader de Chicago.

Déjà à 28 points à la fin du troisième quart-temps et épaulé par un énorme Alex Caruso à 23 unités, DeMar DeRozan permet alors à son équipe de mener de huit points à l’entame de la dernière période. Une dernière période qui allait virer à l’épique.

T.J McConnell et Aaron Nesmith ramènent les Pacers à hauteur au début de ce dernier acte et Indiana repasse même devant à une minute de la fin grâce à deux énormes tirs primés de Myles Turner. Plus que trois secondes à jouer et DeMar DeRozan est sur la ligne des lancers. Il réussit le premier et doit louper le second pour offrir à son équipe une chance d’obtenir un dernier tir. Obi Toppin s’élève plus haut que tout le monde, mais projette le ballon en dehors des limites du terrain. Alex Caruso est à la remise en jeu, trouve le natif de Compton qui réalise un turn around fadeaway d’une difficulté Kobe Bryanesque. Ficelle, 37 points pour DeMar, les deux équipes filent en prolongation.

Elu joueur de la semaine dernière dans la Conférence Est, l’ailier des Bulls poursuit sur sa lancée en prolongation et inscrit neuf nouveaux points pour définitivement mettre la tête des locaux sous l’eau. Il pose ainsi son cinquième match à plus de 45 points sous la tunique de Chicago, devenant le troisième joueur de l’histoire à y parvenir après Michael Jordan et Zach LaVine.

Une soirée parfaite sur tous les aspects pour DeMar DeRozan puisqu’il a profité de cette performance hors pair pour dépasser George Gervin puis Dwyane Wade dans le classement des meilleurs scoreurs de tous les temps en NBA. Le voilà désormais 33e, et avec la manière.

Seule mauvaise nouvelle de la soirée du côté de la franchise de l’Illinois, Coby White a quitté la rencontre blessé. Dans la fin du quatrième quart-temps, le meneur est parti seul vers le panier et pensait pouvoir offrir la victoire à son équipe avant d’être contré de manière spectaculaire par Pascal Siakam. Malheureusement, le Camerounais lui est retombé dessus et le genou du joueur frisson de Chicago s’est plié de manière inhabituelle. Les updates médicales seront à surveiller dans la journée de demain.

Malgré ça, les Bulls se sont imposés contre une équipe qu’ils pourraient bien recroiser lors du play-in, dans un tout petit peu plus d’un mois. Cette victoire à l’extérieur envoie donc un message psychologique aux joueurs des Pacers. Sur un match, Chicago peut être difficile à battre, surtout lorsque les Bulls peuvent compter sur un DeMar DeRozan à ce niveau.