Comme chaque lundi soir, place aux joueurs de la semaine ! En ce 11 mars, c’est Luka Doncic et DeMar DeRozan qui raflent la mise.

Sans manquer de respect à Anthony Davis, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander ou encore Nikola Jokic, difficile de ne pas récompenser Luka Magic au vu des dingueries qu’il réalise en ce moment. Six triple-doubles de suite à minimum 30 points, cinq avec 35 pions, et des stats irréelles de 37,7 points (51% au tir, plus de 38% à 3-points, 90% aux lancers-francs), 10,3 rebonds et 10,7 passes sur la semaine. Les exploits de Luka Doncic ont notamment permis à Dallas de remettre la marche en avant – 2 victoires en 3 matchs – après une période un peu compliquée.

Dans la Conférence Est, la NBA a voulu récompenser un joueur des Bulls. C’est pas toutes les semaines que l’occasion se présente donc fallait en profiter. Alors que Coby White est dans les mentions, c’est DeMar DeRozan qui a été récompensé : 29,8 points, 5,5 rebonds, 6,3 passes à 55% au tir, 41% de loin et 92% aux lancers-francs. C’est hyper propre, c’est hyper efficace, mais surtout c’est hyper clutch. Sous l’impulsion de DMDR, toujours aussi létal dans le money-time, Chicago a remporté trois matchs sur quatre la semaine passée, avec à chaque fois un écart inférieur à 5 points. Les Bulls – 31 victoires pour 33 défaites – sont presque revenus à l’équilibre au niveau du bilan !

__________

Source texte : NBA

Other nominees…

West: Anthony Davis (LAL), Kevin Durant (PHX), Shai Gilgeous-Alexander (OKC), Trey Murphy III and Zion Williamson (NOP), and Anfernee Simons (POR)

East: Jarrett Allen (CLE), Dejounte Murray (ATL), Pascal Siakam (IND) and Coby White (CHI) https://t.co/bGONvPTSXN

— NBA Communications (@NBAPR) March 11, 2024