DeMar DeRozan et Luka Doncic élus Joueurs du mois : 35 points par match et des victoires, merci et au revoir

Après Kevin Durant et Stephen Curry en 2017 novembre, Donovan Mitchell et Joel Embiid en décembre et Nikola Jokic et… Joel Embiid en janvier, ce sont donc cette fois-ci deux esthètes du basket-ball qui récoltent les traditionnelles louanges mensuelles. Allez, envoyez un peu de douceur et de footwork pour égayer votre vendredi.

Il a fait très très chaud en DeMar DeRozanie au mois de février. Tellement chaud que l’ancien joueur des Raptors et des Spurs s’est invité à la table de James Harden, Wilt Chamberlain, Michael Jordan et même Jésus sur la période, aucun blasphème dans cette phrase. Une série phénoménale de cartons plus fous les uns que les autres, visez plutôt car parfois les chiffres valent mieux que les mots.

Une zone hallucinante squattée par le poète des Bulls, quatorze matchs joués et dix au dessus de la trentaine dont sepot consécutifs au dessus des 35, les sept à plus de 50% de réussite et le tout avec une peau d’adolescent, imaginez le délire. Un quatrième POTM en carrière pour DMDR, ça en fait des lettres en majuscule, mais les perfs actuelle de DeMar le sont, majuscules, et s’il faut remonter à janvier 2018 pour trouver la trace d’une pareille distinction cette fois-ci le garçon joue tout simplement le meilleur basket de sa carrière, offrant une propreté hallucinante couplée à un sang-froid de tarba déjà entrevu en décembre/janvier quand il avait enchainé deux game winners pendant que toi t’enchainais les huitres et le champagne bon marché.

Luka Doncic ? On est encore sur un autre délire, du genre de celui auquel il nous a habitué depuis sa Draft en 2018, n’est-ce pas les Kings. 40 points face au Thunder pour commencer le mois 2, 33/13/15 et la win face aux Sixers deux jours plus tard, puis cette explosion de saveur avec 96 points en deux matchs face aux Clippers, là on commençait à chauffer. Cinq jours plus tard Luka enchainera sur un 49/15/8 contre les Pels, en fait il n’était pas si chaud que ça contre les Clippers, et au final le 8-3 des Mavs en février porte évidemment la patte slovène mais envoyez plutôt les stats complètes, parce que parfois les chiffres valent mieux que les mots, bis.

Deux artistes, pas les plus rapides du village mais probablement les plus moins saisissables du moment, à un Ja Morant près puisqu’il faut toujours trouver un déçu, c’est le jeu. Un Ja qui aurait pu prétendre à pareille fête mais que voulez-vous, on ne peut pas avoir le beurre, l’argent du beurre, les huit premières places du Top 10 tous les matins et le cul de la crémière. Le seul tort du meneur des Grizzlies finalement ? Trois défaites consécutives avant et après le All-Star Break, et une perf monumentale face aux Spurs (52 points)… arrivée deux jours trop tard pour décrocher la timbale car taper des records en mars ne fait pas de vous un médaillé en février.

Bref, la Ja Nation s’en remettra, en Playoffs on lui souhaite, et les deux lauréats du jour n’ont rien volé à personne, à part peut-être à la cantinière des Mavs. Et puis à l’heure où l’on parle Luka Doncic en a déjà collé 24 aux Warriors à la mi-temps, alors on ne va pas non plus faire les fines bouches.