Quin Snyder et Ime Udoka élus Coachs du mois de février : tiens, mais par quelle école sont-ils encore passés ces deux-là ?

Connaissez-vous le point commun entre Quin Snyder, James Borrego, Brett Brown, Ime Udoka ou encore Mike Budenholzer ? Indices : barbe, cheveux blancs, Texas, bougon, cinq bagues. Allez, faites un effort vous y êtes presque.

Deux disciples de plus dans l’incroyable liste de coachs passés par le banc formateur de… Gregg Popovich, vous l’aviez sans doute compris. Un moment tout de mêle que nos deux héros du jour ont quitté le cocon pour s’envoler seuls, comme des grands, mais tout de même, il est toujours utile de rappeler de temps en temps à quel point le coach des Spurs et tout bientôt recordman des victoires en saison régulière a appris la vie et le métier de coach à pas mal de mecs sur cette planète. Quin Snyder et Ime Udoka sont deux de ces gens-là, et en ce 4 mars 2022 c’est un petit trophée de Coach du mois qu’ils récupèrent, forts d’un mois de février quasi- parfait avec respectivement le Jazz et les Celtics.

Deux profils différents toute fois.

D’un côté Coach Quinny, boss de la G League des Spurs il y a bientôt quinze ans , qui a déjà bien fait ses preuves depuis huit saisons dans l’Utah et qui est aujourd’hui une référence dans le milieu, lui qui aurait d’ailleurs déjà mérité une petite coupelle de Coach Of the Year mais toujours grillé sur la ligne par un autre coco. De l’autre un Ime Udoka jeune premier en tant que headcoach, après quelques saisons passées en tant que joueur des Spurs puis une demi-douzaine d’années sur le banc à écouter le druide texan promulguer ses conseils aux jeunes pousses de San Antonio avant de tenter sa chance à Brooklyn et Philadelphie, dernières étapes avant son dépucelage cette saison à Boston. En février ? Le sorcier du Jazz a eu la joie de retrouver un certain Rudy Gobert dans son roster, parait-il que ça va beaucoup mieux avec que sans, et si le Jazz avait déjà opéré une petite remontada avant la pause du All-Star Weekend c’est une belle accélération qui a été offerte depuis le retour du Français. 8-1 sur le mois, une attaque de feu et une défense qui retrouve forcément beaucoup de sérieux, envoyez la suite. Mémé Udoka ? Tancé par la Celtics Nation depuis le début de saison pour ses rotations ou le manque de variété offensive à Boston, l’ancien joueur de… Vichy a semble-t-il enfin digéré la pastille, vanne géographique au goût de menthe, et une trade deadline réussie (arrivée de Derrick White notamment) couplée à la belle forme de Jayson Tatum et aux progrès de Rob Williams notamment ont donc permis aux Cetlics de revenir dans la course aux contenders de l’Est. 9 victoires, 2 défaites, du vrai basket et le retour des sourires dans le Massachu, et si l’on ne parle pas encore de Udoka Basket ça gagne de nouveau chez les Verts et c’est bien le plus important.

Une troisième distinction de la sorte pour Quin Snyder, la première pour le tacticien des Celtics, et deux franchises qui ont trouvé le moyen d’avoir chaud en plein hiver. De bonne augure pour le printemps, et ça fera toujours une babiole de plus sur la cheminée.