Kevin Durant a assuré pour son retour mais le Heat n’est pas premier à l’Est pour rien : 31 points pour KD, la victoire pour Miami !

Il était donc de retour cette nuit, avec son n°7, sa calvitie et ses membres beaucoup trop longs pour imaginer qu’il soit un simple être humain. De l’eau a coulé sous les ponts depuis son dernier match, le roster des Nets n’est plus celui de janvier, mais KD, lui, est resté le même.

On veut bien rencontrer ceux qui en doutaient mais Kevin Durant est donc toujours… Kevin Durant. Ce joueur insaisissable car trop long, trop rapide, trop adroit, trop tout. En arrivant à la salle ? le Snake s’est peut-être demandé où étaient passés Jevon Carter et De’Andre Bembry, c’est qu’il les aimait bien ces deux là, il a également du se dire que James Harden devait encore être dans un stripclub voisin et que Kyrie Irving avait probablement un convoi de la liberté à organiser. Puis, à peine le temps d’apprendre que Joe Harris ne rejouerait pas de la saison il est entré sur le terrain et s’est retrouvé aux côtés de Seth Curry, Andre Drummond et Goran Dragic, commençant à comprendre qu’il avait du se passer des choses en son absence. Mais ce qu’il faut surtout retenir de tout ça ? Au-delà du fait que Bruce Brown reste le joueur le plus sous-coté et/ou bizarrement utilisé de toute la Ligue ? C’est évidemment que Kevin Durant n’a rien perdu de son talent. Sans blague. Y’a du boulot à Brooklyn, car depuis la blessure de KD les Nets ont gagné 5 matchs sur… 22, mais le boss est de retour et bizarrement l’ordre des choses devrait être peu à peu rétabli. Cette nuit ? Durant a lutté mais s’est incliné, on va y revenir, mais Durant a surtout montré à nouveau à quel point il était létal en attaque. 31 points à 10/21 au tir et 9/9 aux lancers, un ou deux gros shoots dans le money time, et donc une défaite logique mais la promesse d’une armée qui pourrait se relever peu à peu et redevenir compétitive.

Compétitive comme le Heat, quelle transition, qui s’était pointée cette nuit au Barclays Center sans Kyle Lowry, sans P.J. Tucker aka l’antidote contre KD, et surtout sans Jimmy Butler, laissé au repos histoire qu’il ne réédite pas son horrible vomi de la veille face à Milwaukee. Un Heat en back-to-back, qui s’était d’ailleurs incliné hier sur un game winner de coquin de Jrue Holiday, mais qui a finalement bien rectifié le tir face à des Nets en rééducation. Le gros focus de ce match ? Un Bam Adebayo mort de rire tout le match, abusant des mammouths LaMarcus Aldridge et Andre Drummond mais profitant surtout du small ball souvent commandé par Steve Nash, comme lors de ce money time lors duquel Patty Mills sur les épaules de Goran Dragic sur les épaules de Seth Curry sur les épaules de Bruce Brown n’ont pu freiner Bam Edrice. 30 points, 11 rebonds, 6 passes et 2 steals pour le pivot, 12/15 au tir et 6/8 aux lancers, comme l’impression de voir une version sage, athlétique et plus talentueuse de Draymond Green, et au carnage de Bam s’est cette nuit ajouté un nouveau gros match de Tyler Herro, désigné leader du backcourt en l’absence des patrons. Histoire de montrer aux Nets à quoi ressemble une vraie équipe avec des mecs responsables et responsabilisés, les role players Max Strus (21 points à 6/12 du parking pour le Duncan Robinson musclé) et surtout Caleb Martin (22 points à 8/11 et une néorme défense pour le Evan Fournier musclé) ont apporté leur patte à ce match, pour au final repartir de la salle avec une victoire qui aurait pu échapper à Miami avec un pu deux tirs de plus de KD dans le money time.

Un résultat somme toute assez logique puisque l’on rappelle que le Heat continue de cavaler en tête de l’Est avec 42 victoires et 22 défaites, alors que les Nets restent bloqués dans le ventre mou et sont désormais à l’équilibre avec un bilan tout juste passable de 32-32, bilan qui pourrait verser pour la première fois dans le négatif depuis octobre puisque Brooklyn affrontera dimanche des Celtics en pleine bourre. KD is back mais il ne pourra peut-être pas tout faire tout seul alors, vite, appelez les renforts.