Le récap NBA du jour : le point sur les Français en NBA, Devin Booker et Tyrese Maxey de retour

La saison NBA est plus que lancée, et avec elle le récap de la journée made in TrashTalk ! Vous retrouverez ici tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUE VOUS DEVEZ CONNAÎTRE

En marge de la signature de Kenneth Lofton Jr., le Jazz a coupé Otto Porter Jr.. (Source : The Athletic)

Tyrese Maxey (Sixers) est sorti du protocole commotion et sera sur le terrain mardi face aux Knicks. (Source : ESPN)

La nouvelle statue de Kobe Bryant devant la Crypto.com Arena comporte quelques erreurs…

The Kobe Bryant statue has multiple spelling errors, misspelling Jose Calderon’s name, Von Wafer’s name and coaches decision. 😳

(h/t @drevoigt ) pic.twitter.com/8k7M4SVWxs

— Complex Sports (@ComplexSports) March 11, 2024

Devin Booker devrait faire son retour ce soir à Cleveland. (Source : Arizona Sports)

Ça a chauffé ce week-end en NCAA féminine !

LSU and South Carolina players got into a scuffle in the fourth quarter of the SEC Championship. pic.twitter.com/rXw1tb1jWM

— ESPN (@espn) March 10, 2024

Après Rudy Gobert, c’est Anthony Edwards qui pourrait prendre une amende après avoir critiqué les arbitres. (Source : HoopsHype)

Bruce Brown pourrait rejouer face aux Nuggets ce soir, lui qui a manqué les quatre derniers matchs. (Source : Sportsnet)

Pas de Jrue Holiday ni de Kristaps Porzingis à Portland ce soir. (Source : Keith Smith)

Julius Randle voit 1,28 million de dollars s’envoler à cause de son dernier forfait contre les Sixers.

By missing tonight’s game vs. Philadelphia, Julius Randle will forfeit a $1.28M bonus.

The incentive was for games played (65) and New York reaching the first round of the playoffs.

The bonus is now deemed unlikely for next season and the Randle cap hit will get adjusted to…

— Bobby Marks (@BobbyMarks42) March 10, 2024

SUR NOS AUTRES RÉSEA UX

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

LE PROGRAMME DE LA NUIT

Par ici la preview complète.