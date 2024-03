Les esprits s’échauffent à Detroit. Au cœur d’une saison catastrophique, les fans se frustrent et l’un d’eux s’en est directement pris à Troy Weaver, manager général de la franchise depuis 2020, au cours du match contre Dallas samedi. Ce dernier lui a répondu avant de demander à la sécurité d’escorter le supporter hors de la salle.

Le match de samedi soir entre Detroit et Dallas a ressemblé à beaucoup d’autres rencontres des Pistons depuis la prise de pouvoir de Troy Weaver en juin 2020. Une large défaite, qui a frustré encore un petit peu plus les fans de la franchise de Motown. Durant la rencontre, l’un d’eux ne s’est pas privé pour aller dire au GM le fond de sa pensée.

Jeffrey Calloway, un autre fan assis proche de Troy Weaver, a raconté le déroulé des événements à APnews :

“Le gars qui était dans l’incident, avec la veste des Red Wings (l’équipe de hockey de Detroit, ndlr.), a pointé du doigt le tableau d’affichage plus tôt dans le match. Troy Weaver a levé les épaules et a répondu ‘ok’, avant que le gars ne retourne s’asseoir. Puis lorsque Jalen Duren s’est fait exclure (au milieu du dernier quart-temps), le gars est revenu et lui a dit qu’il faisait très mal son travail. Puis Troy Weaver lui a répondu qu’il devait partir et c’est pourquoi la sécurité est arrivée.”

Rien de bien méchant au premier abord. Sauf que sur d’autres images dévoilées sur les réseaux sociaux, on se rend compte que le manager général n’est pas resté aussi courtois. Dans une vidéo, on le voit pointer du doigt le supporter et lui dire “Je n’en ai rien à faire, tu as de la chance que je ne te botte pas le cul” avant d’appeler la sécurité avec un mouvement de main. Ce contre quoi le fan s’est défendu en répondant “tu m’as menacé”.

Troy Weaver got INTO it with a heckling fan at LCA.

Troy: “You’re lucky I don’t beat your ass.”

The fan was kicked out.

Via: psharma112 on Tik Tok pic.twitter.com/dUfmBcopHM

— Eli Bashi (@EliBashiNBA) March 10, 2024

Jason Owens de Yahoo Sports pointe le fait que les Detroit Pistons n’ont jamais été aussi mauvais sur quatre saisons consécutives que depuis l’arrivée de Weaver. Sur cette période, ils n’ont jamais remporté plus de 23 matchs lors d’un exercice et les perspectives d’avenir ne sont pas forcément plus glorieuses qu’en 2020, malgré les arrivées de Cade Cunningham, Jaden Ivey, Jalen Duren et Ausar Thompson.

Avec la victoire des Washington Wizards hier soir, les Detroit Pistons ont de nouveau le pire bilan de la NBA. Ils auront au moins l’occasion d’aller chercher un nouveau talent lors de la prochaine Draft. Une opportunité pour enfin se sortir de cette terrible dynamique ?

Sources texte : APnews et Yahoo Sports