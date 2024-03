Récemment coupé par les Sixers, Kenneth Lofton Jr. vient de trouver un nouveau point de chute. Le jeune et imposant intérieur prend la direction d’Utah.

Vous n’avez pas fini d’entendre parler de Kenneth Lofton Jr.. Et c’est tant mieux.

D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, Lofton Jr. a signé un contrat de trois ans avec le Utah Jazz, qui devient donc sa troisième franchise NBA après son passage chez les Grizzlies et les Sixers. Le contrat est néanmoins non garanti, ce qui signifie qu’il peut théoriquement se faire couper à tout moment, comme ce fut le cas à Memphis et Philadelphie.

Free agent F Kenneth Lofton Jr., is signing a three-year non-guaranteed contract with the Utah Jazz, sources tell ESPN. Lofton has played with the Sixers and Grizzlies this season. pic.twitter.com/yLzoFNI2Gy

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024

Non drafté en 2022, Kenneth Lofton Jr. n’a joué que 40 matchs NBA pour l’instant mais a surtout fait de gros dégâts en G League : plus de 26 points et 9 rebonds de moyenne cette saison, c’est lourd pour ce jeune homme de 2m et… 125 kilos. Possédant du talent plein les mains, un joli toucher et un footwork très sérieux, Lofton Jr. prouve qu’on peut dominer sans être taillé en V.

Reste à voir désormais s’il est capable de se faire une petite place au Jazz, lui qui n’a jamais réussi à percer aux Grizzlies et aux Sixers. Kenneth Lofton Jr. débarque dans une franchise d’Utah en reconstruction et qui n’a plus grand-chose à jouer cette saison (12e de l’Ouest, 28 victoires – 36 défaites), ce qui pourrait lui permettre d’avoir quelques opportunités.

Lofton Jr. sera néanmoins en concurrence avec Darius Bazley, autre jeune intérieur que le Jazz vient de signer.

__________

Source texte : ESPN

Free agent F Darius Bazley is planning to sign a non-guaranteed three-year deal with the Utah Jazz, sources tell ESPN. He’s averaged 21 points, 9.9 rebounds and 3.5 assists for Delaware of G League this season. pic.twitter.com/lA1KpwJrf7

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 11, 2024