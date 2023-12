Les Memphis Grizzlies ont décidé de couper Kenneth Lofton Jr. Le bourreau de la France lors de la Coupe du Monde U19 en 2021 fait ses valises et quitte le Tennessee.

Le vestiaire semble vide et la masse salariale s’est légèrement allégée à Memphis. Kenneth Lofton Jr a, selon Shams Charania de The Athletic, été coupé par les Grizzlies. Ja Morant étant de retour ce mardi face aux Pelicans, il fallait faire une place dans l’effectif et c’est la version regen de Zach Randolph qui en a fait les frais.

The Memphis Grizzlies have waived F/C Kenneth Lofton Jr., league sources tell @TheAthletic @Stadium. The move allows the Grizzlies to keep Bismack Biyombo as star guard Ja Morant makes his season debut Tuesday in New Orleans.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 19, 2023

Pourtant, Kenneth Lofton Jr est un merveilleux joueur de basket. Footwork élite, papate gauche soyeuse et fessier parfait pour enfoncer ses défenseurs, l’intérieur est capable de marquer plus ou moins dès qu’il le souhaite. L’ancien rival de Victor Wembanyama lors de la Coupe du Monde U19 en 2021 s’est montré, parfois, lors de ses rares opportunités, claquant même 42 points contre le Thunder la saison passée pour sa première titularisation en carrière. Il avait également été élu Rookie de l’année en G League, preuve de sa régularité sur une saison entière.

Mais son profil est rare et trop compliqué à faire évoluer dans la NBA actuelle. Il est petit pour un intérieur, ne saute pas haut et ne dispose pas forcément d’une rapidité latérale à faire pâlir De’Aaron Fox. Il est donc un vrai point faible en défense et n’est utile en attaque presque que sur attaque placée.

On espère toutefois qu’une autre équipe prendra le pari parce que les vrais bons joueurs de basket nous donnent envie de les voir sur un terrain, et Kenneth Lofton Jr en fait clairement partie.

