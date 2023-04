La belle histoire continue pour Kenneth Lofton Jr. ! Non-drafté et signataire d’un two-way contract avec Memphis, le natif de Port Arthur a réussi à se faire une solide réputation en G League, au point d’être nommé Rookie de l’année 2022-2023 !

Il faut croire que ce joueur nous surprendra toujours. Révélé aux yeux du monde lors de la finale de la Coupe du Monde U19 face aux Bleus en 2021, Kenneth Lofton Jr. n’a pas vraiment eu un parcours facile. Malgré des belles stats en NCAA à Louisiana Tech, il n’a pas été sélectionné le soir de la Draft. Pas grave, le gamin s’est fait sa place en Summer League, au point de convaincre les Grizzlies de lui offrir un two-way contract. Le petit deal qui permet de se former tranquillement en G League et de faire quelques passages avec l’équipe une à l’occasion. Apparu à 19 reprises cette saison en NBA (seulement 5 minutes en moyenne pour 3,5 points et 1,5 rebond), KLJ s’est surtout montré à l’étage inférieur.

En G League, il a pu obtenir temps de jeu et responsabilités. Le résultat ? 22,4 points, 10,1 rebonds, 3,6 passes, 1,2 interception à 54% au tir. De quoi choper une place dans l’équipe G League du Rising Star mais aussi une récompense de saison. La G League a en effet annoncé hier que le joueur du Hustle était nommé Rookie de l’Année !

Memphis Grizzlies Two-Way forward Kenneth Lofton Jr. has been named the 2022-23 Kia NBA G League Rookie of the Year for his play with the Memphis Hustle. pic.twitter.com/H0fwQCMPbc — NBA Communications (@NBAPR) March 31, 2023

Pas si mal pour quelqu’un qui n’était même pas sûr d’avoir une place dans la Ligue il y a encore quelques mois. Maintenant qu’il a fait ses preuves en G League, on imagine que l’intérieur aura envie de goûter un peu plus aux matchs de la Grande Ligue. Reste à voir les plans de Memphis à son sujet. Le secteur intérieur est plutôt bien fourni dans le Tennessee actuellement, pas vraiment de quoi lui assurer un temps de jeu minimum tous les soirs. On verra ce que Taylor Jenkins et les Grizzlies ont prévu pour le futur du bonhomme. On n’a sans doute pas fini d’entendre parler de Kenneth Lofton Jr.