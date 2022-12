Si la NBA occupe évidemment toutes nos nuits, on essaye aussi de garder un œil sur la G League, surtout quand il y a un phénomène comme Kenneth Lofton Jr. qui foule les parquets. L’intérieur du Memphis Hustle – au profil physique très atypique (1m98, 125 kilos) mais à la technique bien rôdée – a tout écrasé sur son passage la nuit dernière.

33 points, 16 rebonds, 3 passes en 30 minutes, le tout à 9/16 au tir et 8/10 aux lancers-francs.

Voilà la ligne de stats de Lofton Jr. au terme de la rencontre de vendredi entre le Memphis Hustle et les Rio Grande Valley Vipers. Non drafté il y a quelques mois mais montrant de belles choses en Summer League l’été dernier et surtout en G League actuellement, Kenny a égalé son record personnel au scoring tout en battant celui pour les rebonds. En face, ils n’ont tout simplement rien pu faire face aux 125 kilos du bonhomme.

Trop puissant, trop imposant, trop fort.

Et en plus, l’intérieur de 20 piges s’est montré décisif dans le money time, lâchant le contre de la victoire alors que le Hustle menait de deux points 115-113 avec dix secondes à jouer. Bref, que demander de plus ? Ah oui, on sait : un retour dans l’effectif des Memphis Grizzlies.

Ok c’est très sympa de voir Kenneth Lofton Jr. réaliser des dingueries en G League, et on essaye d’en profiter un maximum. Mais le kiff ultime, ce serait vraiment de pouvoir l’observer sur les parquets NBA, lui qui a connu seulement trois petites apparitions avec les Grizzlies sur la saison régulière 2022-23. Certes son profil physique très particulier peut vite être pénalisant au plus haut niveau mais ce gamin a tellement de basket dans les mains qu’on veut le voir chez les grands.

Tu nous entends Taylor Jenkins ?