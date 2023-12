30 points pour ses débuts face au Go-Go de Capital City, puis 31 la nuit dernière face au Remix de Rip City. Deux équipes dans lesquelles évoluent des joueurs français, et si vous n’avez rien compris à cette phrase c’est que vous êtes quelqu’un de normal.

On commence à connaitre Kenneth Lofton Jr., toujours en forme et en formes, mais tellement souvent en forme justement, que l’on a décidé d’arrêter de parler de ses formes. Vous m’suivez ?

Libéré par les Grizzlies il y a deux semaines quand Ja Morant a lui-même été libéré de suspension, l’intérieur a rebondi (…) du côté de la Pennsylvanie, avec les Delaware Blue Coats, franchise de G League affiliée aux Sixers. Et si l’on se disait naïvement que le secteur intérieur déficient de Philly au relais de Joel Embiid (Mo Bamba seul véritable back-up du MVP) permettrait peut-être au garçon de se montrer un peu en NBA, dîtes-vous que même l’absence de Joel n’y a rien fait.

Direction donc la G League, à plein temps, et Kenny a pris le problème à bras-le-corps en cartonnant pour ses deux premiers matchs. 30 pions face à Capital City pour ses débuts et 31 hier soir dans une victoire après prolongations face au Remix de Rayan Rupert.

Déjà élu Rookie Of the Year la saison passée en G League (oui ça existe), KLJ démontre une nouvelle fois que cette division est bien trop faible pour lui. Seul souci, la NBA semble beaucoup trop forte aussi. Alors, on fait quoi ? Bah on regarde les highlights du match d’hier, et ensuite on va chercher une bouteille de Sauternes pour ce soir. Le sens des prios, merde.