Victor Wembanyama a connu au mois de décembre un passage à vide dans ses perfs individuelles (mood + cheville), mais globalement les chiffres sont au rendez-vous au moment de faire les premiers comptes. Notamment au contre, où le Frenchie domine assez aisément la Ligue.

Plutôt pas mal pour un bust.

On exagère volontairement, mais on vous jure qu’on a vu passer ce genre d’expression concernant Victor Wembanyama. Des takes probablement lâchées par des mecs qui siphonnent des réservoirs de vinaigre blanc chaque matin au petit déjeuner, à moins que le clubbisme n’ait définitivement pris le pas sur le supportérisme, comme on en faisait d’ailleurs état dans cette vidéo. Bref.

Bref, tout ça pour dire que l’ami Victor Wembanyama va terminer son année meilleur contreur de NBA, et que cette stat méritait tout simplement qu’on vous la partage.

Avec 3,2 contres de moyenne par match, Wemby devance Brook Lopez (3) qui ne joue pas ce soir, Walker Kessler (2,7) qui ne joue pas ce soir, et le duo Chet Holmgren / Nic Claxton (2,7). Pour empêcher Vico d’être le roi de la crêpe au moment du compte à rebours ? Il faudrait donc que ce dernier ne contre rien ni personne ce soir et que son concurrent dans la course au ROY et/ou Nic Claxton envoie une petite vingtaine de bâches. Autant dire qu’on a plus de chances de voir Kevin Knox porter à la victoire une équipe qui vient de perdre 28 matchs de suite (…), autant dire que demain matin la France pourra se targuer d’avoir non pas un mais deux défenseurs élite dans les raquettes NBA, puisque l’on rappelle que Rudy Gobert est tout près avec ses 2,2 contres par match et, surtout, son statut de favori dans la course au DPOY 2024.

18,8 points, 10,4 rebonds, 3 passes, 3,2 contres et 1,3 steal par match, en moins de 30 minutes passées en moyenne sur le parquet. Un début de saison conforme aux attentes quoiqu’on en dise, car en ce qui concerne le niveau global des Spurs le pauvre “petit” n’y est pas pour grand chose.

Vivement la Chandeleur, qu’on goûte enfin à toutes ces crêpes.