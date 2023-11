Le clubisme est-il le nouveau fléau en NBA ? || #LaGrosseQuestion

Lundi 12h, meilleur jour de la semaine. Pourquoi ? Car il est l’heure de la Grosse Question, votre nouvelle série de vidéos pour la saison NBA 2023-24 ! Une grosse interrogation chaque semaine, qui touche au basket outre-Atlantique mais pas seulement. Aujourd’hui ? On parle clubisme, autrement dit supporterisme poussé à l’extrême, entre autres.

Le clubisme. Ah, ce terme que l’on entend de plus en plus ces dernières années, qui nous vient peut-être, mettons les pieds dans le plat, un peu du football quand même. Le clubisme c’est quoi ? Sachez déjà qu’on vous m’explique en long, en large et en travers dans cette vidéo, le tout étayé par des définitions de savants du sport.

Supporter un ou plusieurs joueur(s) et/ou une ou plusieurs équipes c’est évidemment oui, ne voir que par le prisme desdits joueurs et/ou équipes c’est un grand non. Ici on aime le débat, les conclusions hâtives et les avis d’Hexperts, mais en aucun cas l’on doit se fermer comme une huître et ne voir midi qu’à sa porte. C’est plein d’images tout ça, c’est fait exprès, c’est pour que vous regardiez la vidéo. C’est de la stratégie, oui, moi aussi j’ai fait des études.

Allez, on envoie cette #GrosseQuestion deuxième du nom, et on parle en commentaires ? (F*** Trae Young)