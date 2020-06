Champion NBA 2020 : astérisque ou non pour le titre de cette année ? Apéro TrashTalk

Maintenant qu’on a pu retrouver les poufs, on en profite pour enchaîner les Apéros. Ah bah faut bien reprendre les bonnes habitudes non ? Alors après le Q&A #7 sorti mercredi, place à un sujet qui pèse pas mal dans le contexte actuel : la légitimité du futur champion NBA 2020.

Avec une pause de plus de trois mois et des joueurs qui vont devoir se démerder chez Mickey, une question turlupine la planète basket. Le champion NBA de cette année aura-t-il un titre… avec un astérisque ? Autrement dit, le trophée 2020, il est en carton ou pas ? Et que penser des potentiels absents et des blessures ? Que penser du fait que tout le monde sera dans les mêmes conditions ? Fallait vraiment qu’on parle de tout ça. Évidemment, tous les avis sont les bienvenus, tant que vous gardez un mètre de distance.

Cacahuètes, binouze et canapé, on se pose et on en parle.