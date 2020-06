Q&A #7 : de retour, on répond à vos questions ! Apéro TrashTalk

Alléluia, le duo berrichon le plus iconique au monde est de retour, après trois mois passés à vivre loin l’un de l’autre. Finis les set-ups improvisés via Skype, adieu la peine de ne se voir que par écrans interposés, cette fois-ci on se retrouve, on se fait des yeux de biche et on parle un peu de basket, pour se remettre tranquillement dans le bain.

Et quoi de mieux qu’un petit Q&A des familles pour se chauffer un peu la voix. Quelques punchlines, la joie de se retrouver à trois dans un salon de 8 mètres carré, une reprise prochaine qui commence à nous faire monter en température, les petites dédicaces qui vont bien pour ceux qui auront réussi à passer l’écueil de la sélection des questions, plus de 8 000 quand même, et au final une petite heure à passer ensemble, la première depuis début mars. Échauffement réussi, on passe à la suite. Dans cinquante jours la NBA reprend ses droits et d’ici-là les séries préférées de tes séries préférées seront de retour. Le Top 100 ? On revient vite. Les 5 majeurs all-time ? Quand on attaque une assiette on la finit. Les Châteauroux TrashTalkers ? Il y a une bague à récupérer. Bref, comme disait Eric Charden… l’été sera chaud.

La suite ? Vous la connaissez hein. Envoyez la sauce en commentaires pour le Q&A 8, et nous on se retrouve très vite, sans masque, sans charlotte, et peut-être même qu’on se fera une bise en arrivant.