Nike Kyrie 6 Neon Graffiti : s’il n’était pas sous contrat, on croirait qu’il veut signer au Heat

Kyrie Irving a d’ores et déjà fait savoir qu’il ne serait pas du voyage à Orlando pour terminer la saison au sein de la bulle mise en place par la NBA mais ça n’empêche pas son cordonnier de dévoiler de nouveaux modèles de ses signature shoes. Les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers depuis ce matin.

Si Uncle Drew n’était pas sous contrat avec les Nets jusqu’en 2023, on se poserait légitimement la question de savoir si ce dernier coloris des Kyrie 6 n’était pas un clin d’oeil au Heat pour se faire signer du côté de Miami. Pour ce coloris très estival, on retrouve ainsi des teintes bien connues des abonnées de l’American Airlines Arena avec du rose et du bleu désormais directement associés à la franchise floridienne dans l’inconscient collectif. Du jaune complète ces couleurs primaires légèrement arrangées sur la midsole alors que le reste de l’empeigne en cuir et flyknit est vêtue de blanc. A l’intérieur de la cheville, un logo en spirale brodé bleu rajoute du relief alors que le Swoosh est lui aussi cousu pour un résultat final très quali.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike LeBron 15 Graffiti, surtout pour le nom car la dégaine est bien différente.

les Nike LeBron 15 Graffiti, surtout pour le nom car la dégaine est bien différente. On les imagine déjà à ses pieds : Spencer Dinwiddie pour montrer que les Nets n’ont pas besoin de Kyrie pour passer un tour de Playoffs.

Spencer Dinwiddie pour montrer que les Nets n’ont pas besoin de Kyrie pour passer un tour de Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : en balade dans le quartier de Wynwood à Miami, les connaisseur savent déjà.

en balade dans le quartier de Wynwood à Miami, les connaisseur savent déjà. On aime : un coloris très estival et bien de saison.

un coloris très estival et bien de saison. On aime moins : on est les seuls à associer ce modèle à une saison grise très claire d’Uncle Drew ?

Les Nike Kyrie 6 Neon Graffiti sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 129,90 euros. C’est moins cher qu’un voyage à South Beach et en plus elle se réutilisent plusieurs fois.

Source : Nike